Mi a fene történik megint a SZÉP kártyákkal? Ennek temérdek magyar nem fog örülni, nincs mit tenni

Panaszkodnak a szállodások, féltik a szezonjukat amiatt, hogy augusztus elsejétől hideg élelemre is felhasználható lesz a SZÉP kártya - adta hírül az RTL.

Több olyan szállodás is megszólalt a csatorna riportjában, akik tartanak attól, hogy augusztus elsejétől hideg élelemre is felhasználható lesz a SZÉP kártya. Az egyik szálloda igazgatója például azt mondta, lényegesen visszafogottabb már idén is az érdeklődés, úgy hogy a vendégek kb. 35 százaléka SZÉP kártyával fizet általában.

Volt olyan szállodaigazgató is, aki azt emelte ki, hogy az új döntés után kisámíthatatlan szezon elé kell néznie a szakmának. Szerinte a segítő szándék rendben van, de lehetne máshogy is támogatni a tényleg rászorulókat, nem pedig azzal a béren felüli juttatással, ami elsősorban a pihenést és kikapcsolódást szolgálja. Hallatta a hangját a témában a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetség is, ők attól tartanak, hogy az intézkedés veszteséget okoz a hoteleknek.

Két apró javaslattal szerettünk volna élni, az egyik az, hogy az augusztus elsejei kezdést szeptember 1-jére, tehát a főszezon utáni időszakra mérsékeljék, a másik pedig, hogy lehetőség szerint 30-35 százalékon limitálják a SZÉP kártya felhasználásnak a hideg élelmiszerre költhető arányát

- mondta el a híradó riportjában Flesch Tamás, a szövetség elnöke.