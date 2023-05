Kegyetlen hőhullám csap le Magyarországra: de a rekordmeleg csak a fájdalmas kezdet lesz

Már idén is a szokásosnál forróbb lehet a nyár, de a bomba 2024-ben robbanhat a szakértő szerint. Magyarországon viharos augusztus zárhatja a forróságot, a tél pedig enyhe és csapadékos lehet.

Erős El Niño kialakulására számíthatunk, ami már idén is a szokásosnál forróbb nyarat eredményezhet, de 2024 még durvább lesz - mondta Molnár László meteorológus, a Kiderül.hu munkatársa a 24.hu-nak. Bár távolinak tűnik, de a Dél-Amerika északnyugati partjaitól nagyjából Indonéziáig húzód terület az ENSO jelenségen keresztül az egész bolygó időjárását nagyon komolyan befolyásolja.

Ez a Csendes-óceán több millió négyzetkilométeres felületén kialakuló, tengerfelszíni hőmérsékleti anomália ugyanis hatással van például arra is, hogy milyen nyár lesz Európában. A vízfelszín hőmérsékletét havonta regisztrálják, +/– 0,5 Celsius-fokos eltérésnél még semleges állapotról beszélünk. A pozitív irányban történt, fél fokot meghaladó eltérésnél viszont már létrejön az El Niño-hatás, ugyanilyen negatív változásnál pedig a La Niña.

A szakember szerint 2020 májusától 2023 februárjáig az ENSO La Niña fázisban volt, jelenleg semlegesben, de több mint 60 százalék az esély arra, hogy júliusra pozitív irányba lépjük át a fél fokot.

Történelmi jelentőségű folyamatról van szó, soha nem látott mértékű El Niño kialakulása várható 2023 őszén-telén

- mondta a szakember, aki szerint már 2023 nyara is nagyon forró lehet, de a késleltetett hatás miatt 2024-ben 1,5-1,7 Celsius fokkal lehet melegebb az átlagnál, a korábbi rekord 20216-ban volt 1,35 fokkal, és akkor is egy erős El Niño-szezon volt. Így Magyarországon párás, forró, viharos nyár, majd enyhe, esős tél jöhet, a szokásosnál akár 20 százalékkal is több csapadék hullhat. A szakember hozzátette, a folyamat várhatóan egy hónapon belül elindul, és gyors felfutású lesz, mivel eleve magasabb globális bázishőmérsékletről indulunk.