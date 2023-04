Itt a friss bejelentés: új légitársaság érkezik Budapestre, ezt lehet tudni eddig róla

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A TUI Airways brit légitársaság, amely menetrend szerinti és charterjáratokat is indít az Egyesült Királyságból és Írországból európai, afrikai, ázsiai és észak-amerikai célállomásokra, 1,1 millió plusz ülőhelyet jelentett be. A bővítés Budapestet is érinti.

A TUI bejelentette, hogy további 1,1 millió ülőhellyel bővíteti kínálatát 2024 nyarától, valamint azt is közölték, hogy új, exkluzív útvonalakat vezetnek be, amelyek nagyobb rugalmasságot kínálnak a nyaralóknak. Az új menetrendben két budapesti járat is szerepel: az egyik Manchester és a magyar főváros között közlekedik majd, a másik pedig London Gatwick és Budapest között. Az első gépek 2024 májusában szállnak fel. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A döntés azt mutatja, hogy Budapest és Magyarország egyre népszerűbb a brit turisták és nyaralók körében - írja a Dailynewshungary.com





