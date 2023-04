Bezárta kapuit a legendás, 50 éves fürdő: ez áll a döntés mögött, ekkor várható az újranyitás

Működésének ötvenedik évében zárva marad a csornai termálfürdő. A fürdőben felújítás zajlik, így csak annak befejezése után, jövőre várható, hogy újra megnyílnak a fürdő kapui - írja a termalonline.hu nevű oldal.

A Győrtől 32 kilóméterre fekvő Csornán tör fel az ország egyik legmagasabb ásványianyag-tartalmú termálvize, ami ezen felül gyógyvízminőséggel rendelkezik. Bár a kitűnő víz miatt a termálfürdő adottságai igen jók voltak, az utóbbi időben nem sok fejlesztés valósult meg.

Éveken keresztül a fürdőt ellátó, magánkézen lévő kút körüli viták hátráltatták a fejlesztéseket, amik miatt 2009 és 2012 között már egyszer be is zárt a fürdő. A munkák végül a tavalyi évben kezdődtek el, ami miatt 2022-ben is takaréklángon üzemelt a fürdő. Mint kiderült, mivel augusztus 31-ig tervezik csak befejezni a felújítást, az idei szezont kihagyja a fürdő, a 2024-es szezonra viszont gőzerővel készülnek.