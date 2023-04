Figyelmeztet az OMSZ: hótakaró is kialakulhat nagypénteken, az itt lakóknak erre kell készülni

Napközben fokozatosan gyengül, illetve esőbe, havas esőbe vált a csapadék, így az éjszaka kialakult hótakaró erőteljesebben olvadni fog - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat péntek délelőtt figyelmeztető előrejelzésében.

A közlés szerint az esti órákban először a Dunántúl északi felére érkezhet a következő hullámban csapadék, időszakosan havazásba is válthat a halmazállapot. Átmenetileg vékony, olvadozó hóréteg kialakulhat. A meteorológiai szolgálat észlelési oldala szerint Kékestetőn a legvastagabb a hóréteg, 10 centiméteres, most is gyengén havazik.

Pénteken a legmagasabb nappali hőmérséklet a keleti területeken 3-5, míg nyugat, délnyugat felé haladva 6-12 fok között alakul - írta előző nap a meteorológiai szolgálat. Az előrejelzés szerint szombaton nagyrészt borult lesz az ég, több helyen előfordulhat eső, záporeső, főleg a nap első felében, elsősorban az északkeleti harmadban és a hegyekben havas eső, havazás is előfordulhat. Csak helyenként élénkül meg az északkeleti szél. Hajnalban általában mínusz 3 és plusz 4, délután 5-11 fok közötti hőmérséklet valószínű.

Húsvétvasárnap nagyrészt erősen felhős vagy borult idő várható, csak elszórtan alakulhat ki zápor. Az északi szél a Dunántúlon megélénkül. Hajnalra mínusz 2 és plusz 4 fok közé hűl le, délután 9-14 fok közé melegszik fel a levegő. Húsvéthétfőn felhőátvonulásokra kell számítani, általában többórás napsütéssel, de helyenként még előfordulhat zápor. Az északi, északnyugati szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A minimumhőmérséklet általában mínusz 1 és plusz 5, a maximum 12-17 fok között alakul.