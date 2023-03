Súlyos listára került fel Budapest: ezek a világ legveszélyesebb úti céljai

Bűnözési index segítségével listázták a világ legveszélyesebb városait, ebből kiderült, hogy Dél-Amerikában és Afrikában vannak a legveszélyesebb helyek. Ám itt, Európában nem igazán van okunk aggódni, Budapest pedig a lista 299. helyén szerepel.

A nyaralási célpont kiválasztásakor az úti cél vonzerején kívül még valami másnak is szerepet kellene játszania: a biztonságnak. A Numbeo adatbázisa bűnözési index segítségével listázta a világ legveszélyesebb városait, hogy ezzel is segítse az utazókat, hiszen minden turista rémálma, hogy megtámadják, kirabolják vagy akár meg is sebesítik nyaralás közben. Az úti cél kiválasztásakor tehát fontos szerepet kell játszania a biztonságnak.

Számos népszerű úti cél persze szinte teljesen biztonságosnak számít a bűnözés szempontjából - mindenekelőtt a skandináv országok, Ausztrália, Japán és Svájc. Vannak azonban olyan városok azonban, melyekben rendkívül magas bűnözési rátával

Az eredmények a felhasználók, világszerte több mint 100 000 ember által szolgáltatott információkon alapulnak: ők értékelik az adott úti célok biztonsági szintjét személyes tapasztalataik alapján. Ez azt jelenti, hogy az elemzés nem objektív adatokon alapul, hanem azon, hogy a turistáknak hol volt "különösen rossz érzésük" - így például a gyilkossági ráta nem játszik szerepet. (Ha mégis így lenne, akkor a két mexikói város, Tijuana és Acapulco az első két helyen állna.)

A rablástól és a korrupciótól való félelem

A Numbeo olyan kritériumokra kérdezett rá, mint a rablásoktól és betörésektől, a kábítószer-kereskedelemtől és a faji megkülönböztetéstől való félelem. Az eredmény szerint Venezuela fővárosa, Caracas az utolsó helyre került a világranglistán, azaz sehol máshol nem félnek jobban a nyaralók attól, hogy bűncselekmény áldozatává válnak. De Caracas minden más kategóriában is rendkívül negatív értékeket ért el: sem éjszaka, sem nappal nem igazán mernek kimenni az utcára az emberek ebben a városban. Itt az érzet megfelel a valóságnak: Caracast a világ bűnözéstől leginkább sújtott városa.

„Az ország biztonsági besorolása az I. biztonsági besorolási kategória, azaz az utazásra nem javasolt országok listáján található. Fokozott óvatosság ajánlott az egész országban. A fővárosba vezető utakon rendszeres útlezárások akadályozzák a fővárosba be- és onnan kijutást. Az állandósult gazdasági válság, az elszabadult infláció, az élelmiszer- és gyógyszerellátási nehézségek a közbiztonság romlásához vezettek, emiatt erőszakos cselekmények rendszeres előfordulására kell számítani” – olvasható a Külügyminisztérium Konzuli Szolgálat országonkénti figyelmeztetésében.

Dél-Afrika vezeti a listát

A második és harmadik legveszélyesebb két dél-afrikai város: Pretoria és Durban. Az ötödik hely szintén az országé: Johannesburg. Brazíliát pedig majdnem olyan veszélyesnek tartják a nyaralók, mint Dél-Afrikát. Rio de Janeiró, Fortaleza és Natal a 8., 9. és 10. helyet foglalja el a nemzetközi bűnözés fellegvárai között. Még az USA is képviselteti magát a top 20-ban három várossal: Balitmore, Memphis és Detroit.

Európa a kivétel

Európában egészen más a helyzet, a kontinensen legveszélyesebbnek ítélt városa csak a 32. helyen szerepel: ez a nagy-britanniai Bradford. A 47. helyen a franciaországi Marseille következik, és az európai top 10-ben szerepel még Catania, Nápoly (Olaszország), és más francia városok, mint Nantes, Montpellier és Nizza, valamint Coventry és Birmingham az Egyesült Királyságban és Liège Belgiumban. Németország ezzel szemben a nagyrészt biztonságos úti célok közé tartozik. Az ország legveszélyesebb városa a 219. helyen áll, ez Frankfurt.

Budapest a lista 299. helyén foglal helyet. A Pénzcentrum friss cikkében elemezte a magyar főváros helyzetét, mint kiderült, érdekes képet mutat a betörési hőtérkép, ugyanis néhány hónap leforgása alatt kirívó mennyiségű eset történt a XIII. kerületben. De a Gellérthegynél és a Keleti Pályaudvar környékén is dolgoztak a bűnözők. Ráadásul, mint kiderült a november és február közötti időszak a betörők egyik kedvenc időszaka, hiszen sokan elutaznak síelni, vagy a karácsonyi ünnepekre hagyják magára a lakásukat - és akkor még nem is beszéltünk a télire lezárt nyaralókról.