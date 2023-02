Milyen válság? Megrohanták az utazási irodákat a magyarok: mindenki itt akar nyaralni 2023-ban

Úgy pörög az utazások előfoglalása a hazai irodáknál, mintha a Covid-járvány miatti elmaradást most akarnák behozni az emberek - fejtette ki a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke. Kifejtette, mielőbb érdemes lefoglalni az utazást, mert az infláció az egész világot érinti, így áremelés biztosan várható - és érdemes az előfoglalási kedvezményekkel is élni.

Bár a múlt év utolsó negyedében újabb mélypontra számítottunk, az év első heteiben az utazók nagy érdeklődése rácáfolt erre, számolt be az InfoRádióban Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke. A szakember szerint a pandémia elmúltával sokan még tavaly sem mertek külföldre utazni, ám mivel már három éve nem jártak a tengernél, idén ők is szeretnének a mediterrán térségben nyaralni.

Sőt, a nehezebb gazdasági helyzet ellenére az elnök arról számolt be, hogy a most foglalók közül sokan nem adnak alább a színvonalból, a négy-öt csillagos szállodákat keresik. Ugyanakkor jelentős az érdeklődés az olcsóbb nyaralások iránt is. Molnár Judit arra is felhívta a figyelmet, hogy mielőbb érdemes lefoglalni az utazást, mert az infláció az egész világot érinti, így áremelés biztosan várható - és érdemes az előfoglalási kedvezményekkel is élni.