Kiderült, mikor nyit ki újra a főváros legendás szállodája:

A Danubius Hotel Hungaria 2023. február 23-án nyitja meg újra kapuit, melyet a pozitív foglaltsági kilátások indokolnak. Korábban a hatékony üzemeltetést szem előtt tartva rendeltek el átmeneti üzemszünetet a szállodában.

A hatékony üzemeltetést, a foglaltsági előrejelzéseket, a gazdasági és az energiahelyzetet is szem előtt tartva rendelt el átmeneti üzemszünetet a szállodában. Cégszinten pozitív tendenciát tapasztal a szálloda vezetősége a tavaszi-nyári foglaltsági előrejelzések terén. Egyrészt a szabadidős csoportok érdeklődése visszatérni látszik Budapest és az ország iránt, valamint az idei évben számos, nagy figyelemre számot tartó eseményt szerveznek Budapesten.

„A várható keresletet figyelembe véve úgy ítéltük meg, hogy most van itt az ideje a kapacitásaink bővítésének, a Danubius Hotel Hungaria megnyitásával. Pozitív fordulat a turizmusban, hogy a covid óta gyengélkedő üzletág, a csoportos beutaztatás ismét megerősödni látszik. Az ilyen típusú foglalások száma az elmúlt időszakban jelentősen megnőtt, valamint nagy az érdeklődés több, kulturális és sportesemény iránt is, melynek fővárosunk ad otthont. Az átmeneti üzemszünet alatt a szállodában dolgozó összes kollégáról gondoskodott a cég. Széleskörű szállodai portfólióval rendelkezünk a fővárosban, így ez idő alatt is lehetőségünk volt munkát biztosítani a Hungariában dolgozó kollégáinknak.”

– mondta el Kovács Balázs, a Danubius Hotels vezérigazgatója.

Címlapkép: Danubius Hotels