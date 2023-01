Na, ezért kerülik a magyar turisták Budapestet: így tapsolhat el egy család fél nap alatt 60 ezret

Azt régóta tudjuk, hogy a fővárosi nevezetességek és a körülöttük lévő vendéglátóhelyek árait nem a magyar pénztárcákhoz szabták, de az utóbbi időben még jobban megemelkedtek az árak. Egy mesekönyv története alapján szemléltettük most, mennyivel többet fizet, aki a várban turistáskodik, mint pár évvel ezelőtt.

A fővárosi árak nem a magyar pénztárcákhoz lettek szabva: egy 5 tagú család egy fél nap alatt simán el tudna tapsolni 60-70 ezer forintot úgy, hogy tulajdonképpen ebben főétkezés nincs is benne. A Pénzcentrum már több alkalommal is foglalkozott azzal a kérdéssel, ami főleg a covid alatti lezárások idején volt aktuális: miért nem jönnek magyar turisták vidékről Budapestre? Többen között azért mert nem tudják megfizetni.

Bartos Erika népszerű író, többek között a Bogyó és Babóca mesesorozat szerzője, de ő írta az Anna, Peti és Gergő című, mára csillagászati összegeken gazdát cserélő könyveket is. A szülők körében megosztó az írónő munkássága, de tény, hogy a gyermekek imádják a figurákat és a történeteiket is. A Brúnó Budapesten című hatrészes sorozat első kötete (Buda tornyai, 2017) Budapest történelmi részeit, a Várnegyedet, illetve a Gellérthegyet mutatja be. Nagyjából arról szól, hogy a címszereplő kisfiú a fővárosba költözik szüleivel, akik a lakásfelújítás idejére, három napra a keresztapjára bízzák a gyereket. A keresztapa Brúnóval és három saját fiával nekivág Budapestnek, és annak nevezetességeinek, ahol fogyasztanak jókedvvel, bőséggel.

Ahogy mi is beszámoltunk róla, még 2019-ben, az Index kiszámolta mennyi pénzt tapsolnak el a várban egy fél nap alatt. 45 ezret. Most utánajártunk, hogy majdnem 4 évvel később mennyivel nőttek meg az árak Budapest híres nevezetességeiben és vendéglátóhelyein. Nézzük meg mennyit költöttek négy éve, és mennyibe kerül mindez 2023. januárjában:

Brúnóék a Halászbástyánál kezdtek, ahol ugyan nem mentek fel a felső szinti kilátóba, de megnézték a 3D vetítést a Szent Mihály kápolnában. Itt 1500 forint a belépő: mivel gyerekjegy nincs, így kapásból 7500 forintba fájt ez a keresztapának – ez nem változott, az ára ugyanannyi.

Ezt követően a Hilton Hotelnél fagyiztak, itt ugyan nem derül ki, hogy hány gombócot kaptak a gyerekek, de az illusztráción három volt Brúnó tölcsérében. Ha igazságos volt a keresztapa, a többi gyerek sem kapott kevesebbet, így alsó hangon 3600 forintot hagytak a fagyisnál - ahol 300 forint körül volt egy gombóc – ez nyilván mostanra legalább 50%-kal emelkedett, és akkor még nagyon jóhiszeműen számoltunk. A fagyiárakról egyébként nyáron írt a Pénzcentrum, így tudjuk, hogy ha 450 forinttal számolunk, akkor sem túlzunk. Így a 4*3 gombóc már inkább 6750 forint.

A fagyi után a Mátyás-templom következett, ahol a toronyba is felmentek, ami akkor 6000-ba fájt a társaságnak, ezt akárhogy is számoljuk az egy felnőtt és a 4 diákbelépő 12 500 forintra jön ki most. Emellett a keresztapa egy utcai árustól egy rajzott is vett a feleségének, hogy ő se maradjon szuvenír nélkül. Erről nem tudni, mennyibe kerül, de a vár-béli árak alapján 5000 forint alatt nem úszta meg – ennek az árát most szintén nem emeljük meg hasraütés-szerűen, maradjon 5 ezer 2023-ban is.

Ezt követően a Balta közbe mentek rétesezni, és egy nagy adag pogácsát is elmajszoltak. Itt egy rétes 400 forintba került, azóta már 600 forint, a nagy adag pogácsára pedig legalább ezer forintot mondott a lap, vegyük úgy, hogy szintén 50 százalékkal emelkedett az ára, tehát mostanra 1500 forint, így keresztapa nem jött ki 3900 forint alatt a kalandból.

A rétesezés után a Budavári Labirintus következett, amit szintén utolért az infláció, így összesen 7 ezer forint helyett már 9 ezer forintot kellene fizetniük idén.

Hazafelé megnézték az őrségváltást a Sándor-palotánál, majd pedig kürtőskalácsozni mentek, négyet vettek, ami hozzávetőleg 10 ezer forint, ez most szintén ne bolygassuk, . Lefelé a siklóval ereszkedtek le a Clark Ádám térre, ami újabb négyezer forint helyett inkább már 11 ezer forint, igaz mivel csak lefele jöttek, egy évig még felhasználhatják a másik jegyüket – felezzük meg ezt az összeget, legyen csak 5500 forint.

Gyors fejszámolással összeadva kiderül, hogy a legutóbbi 2019-es kalandjuk alatt keresztapa 44 700 forintot költött, ha mindezt idén megismételné a gyerekekkel, már 60 150 forintot. Ez 34 százalékos drágulást jelent.