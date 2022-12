Különleges karácsonyi díszkivilágítást kap az ország egyik kedvenc hídja

A tavaly év végi ünnepi szezon egyik kiemelkedő eseménye volt, hogy a Magyar Közút karácsonyfává alakította néhány napra az M0-s autóúton található 100 méter magas Megyeri-hidat. Az akció sikere után rengeteg pozitív visszajelzést kapott a közútkezelő, sokan kérdezték, hogy idén is megvalósítják-e ezt az egyedülállónak számító attrakciót. A társaságnak sok fejtörést okozott, hogyan valósítsa meg a megváltozott gazdasági környezet és az energiatakarékossági irányelvek követésével a Megyeri-híd karácsonyi díszkivilágítását, de megoldották, hogy idén se maradjon ünnepi világítás nélkül a híd. Sőt, idén mind a két pilon zöldbe borul a következő két hétvégén.

Idén a társaság kizárólag a híd alap díszkivilágítását felhasználva színezi a karácsonyfa alakú hidat zöldre. A költséghatékonyabb megvalósítás bár valamivel halványabb hatást ígér, viszont idén így mind a két pilont átszínezik, tehát a budai és a pesti hídfő is ünnepi zöld világítást kap.

A 35 emelet magas Megyeri-híd pilonjai első körben 2022. december 23-25., vagyis jövő hét pénteken, szombaton és vasárnap este váltanak zöld színre. Sőt, az első hétvégén mindkét pilon mindkét oldalára felkerül a karácsonyi csúcsdísz. A második hétvégén pedig december 30-tól egészen az új év első napjáig, vagyis január 1-ig lesz zöld színben az ország egyik leghíresebb és legkedveltebb hídja. A hagyományt tovább folytatva a kijelölt napokon napnyugtától másnap hajnalig, vagyis a már megszokott alap díszvilágítás ideje alatt bárki megcsodálhatja majd az ország legnagyobb karácsonyfáit.

A szakemberek most is felhívják a figyelmet arra, hogy aki nem csupán a Megyeri-hídon áthaladva szeretné szemügyre venni az ünnepi díszvilágítást, semmiképpen se álljon meg a leállósávon, mivel azt kizárólag műszaki hiba esetén lehet használni. Aki fotózni szeretne, az ne vezetés közben tegye, hanem a 2-es főút felől közelítse meg a hidat, a pesti hídfő alatti részen keresztül pedig biztonságosan, gyalogosan vagy akár kerékpárral is eljuthat a helyszínre.

Továbbá azt is kérik a közútkezelő munkatársai, hogy óvatosan, a követési távolságot betartva, a többi közlekedőre figyelve haladjanak át a hídon az érintett napokon, ezt a pályán található digitális kijelzőkön is külön jelzik majd. A közútkezelő dunakeszi mérnökségének szakemberei pedig a forgalom zavartalan lefolyását és a leállósáv szabályos használatát is rendszeresen ellenőrzik majd az útellenőri szolgálatukon és a hídon található forgalomfigyelő kamerákon keresztül.

Érdemes lesz követni a Magyar Közút Instagram, TikTok, Youtube és Facebook oldalát a következő napokban, ahol a fényfestés ideje alatt és után is további részleteket, fotós és videós tartalmakat is megosztanak majd. A társaság azt kéri, hogyha valaki lencsevégre kapja a közutas karácsonyfát és azt megosztja közösségi profiljain, jelölje a Közút oldalait is, hogy a társaság a legjobb fotókból később összeállítást publikálhasson a közösségi oldalain. A „Megyeri karácsony 2.0 light” beharangozó videója elérhető a Magyar Közút hivatalos Instagram oldalán.

Címlapkép: Magyar Közút Facebook