Tömeges szállodabezárás jöhet: nagyon magasak a költségek, nem bírják tovább

Drasztikus áremelkedés van a szállodák költségeiben, ám nem lehet teljesen áthárítani a vendégekre,így nagyon sokan bezárhatnak tavaszig.

Lehetetlen teljesen áthárítani a vendégekre a drasztikus költségnövekedést, ezért számítani lehet arra, hogy több szálloda is ideiglenesen be fog zárni jövő tavaszig - írja a HVG. A lapnak a a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége kifejtette, hogy az árképzés már most dinamikus, vagyis a szállodák napi szinten tudnak csak költségeket tervezni.

A foglalási ablak, vagyis az az időintervallum, amelyre a vendégek foglalnak, átlagosan 3-7 napra rövidült. Ennél nagyobb baj, hogy a céges rendezvények esetében is teret nyert a "last minute jelleg", vagyis jellemző lett, hogy a cégek az utolsó pillanatban foglalják le a konferenciákhoz vagy a csapatépítőhöz a helyszínt, alaposan mérlegelve az árat.