Ne tévesszen meg senkit a hidegfront: nem kell sokat várni a 40 fokra

A hidegfront ne tévesszen meg senkit, a hőség csak tovább fokozódik – hívta fel a figyelmet az Országos Meteorológiai Szolgálat kedden.

Azt írták: éjszaka gyenge hidegfront érkezett. Ennek hatására előbb a Dunántúlon (főleg a Balatontól északra fekvő területeken), majd a főváros térségében is záporok, zivatarok alakultak ki. A csapadékgócok kelet felé helyeződnek, de fokozatosan gyengülnek – tették hozzá. A hőség mellett további zivatarokra is figyelmeztet a meteorológiai szolgálat. A veszélyjelzésükben kifejtették: a késő délutáni, kora esti óráktól főként a Dunántúl nyugati, északnyugati megyéiben pattanhatnak ki zivatarok, amelyek hevesebbek is lehetnek, ezekhez viharos szél, jégeső és intenzív csapadék társulhat.

A heves zivatarok kialakulásának helye és pályája azonban bizonytalan, egyes "forgatókönyvek" szerint csak az országhatáron kívül várhatók. Mindeközben a hőség miatt az egész országban figyelmeztetés van érvényben: több megyében másodfokú, míg máshol elsőfokú.

Az előrejelzés szerint a következő napokban tovább fokozódik a kánikula, csütörtökön és pénteken 40 Celsius-fok közeli maximumok is lehetnek és többfelé hajnalban sem csökken 20 fok alá a hőmérséklet.

A meteorológiai szolgálat és az országos tisztifőorvos hőség miatti figyelmeztetésének különböző kritériumai vannak. Az országos tisztifőorvos három fokozatot rendelhet el, döntése értelmében hétfőtől csütörtök éjfélig harmadfokú hőségriasztás van érvényben.