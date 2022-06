Újabb forgalomkorlátozásokkal készül a nyárra a BKV: folytatódik az M3-as metró felújítása

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az M3-as metró felújítása újabb szakaszába érkezik a jövőhéten, ami a felszíni közlekedést is nagyban érinti. Budapest több szakaszán is elterelésekre lehet számítani, illetve újra mindennapos látvánnyá fog válni a metrópótló busz is.

Az M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciós munkálatai miatt 2022. június 18-tól - augusztus 15-ig a Göncz Árpád városközpont – Kőbánya-Kispest állomások között metrópótló autóbuszok szállítják az utasokat. A nyolc hétig tartó lezárás idején a kizárólag folyamatos vágányzár mellett végezhető munkafolyamatok kivitelezése történik. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A felszíni pótlás kiépítéséhez kapcsolódóan 2022. június 13-17. között forgalomkorlátozásokkal járó munkavégzésekre kell számítani többek között az Üllői úton, a Kőér utcában és a Vak Bottyán utcában is.



