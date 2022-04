Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2022. április 21.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2022. április 21.

Névnap

Konrád

Deviza árfolyam

EUR: 370.75 Ft

CHF: 359.66 Ft

GBP: 446.55 Ft

USD: 341.83 Ft

Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2022. április 20.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 16. héten emelkedő számsorrendben a következők:

10, 12, 18, 19, 20, 25, 30

Ezen a héten nem volt telitalálat.

7-es találat: 0 db

6-os találat: 62 db

5-ös találat: 2434 db

4-es találat: 36587 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 10440 Ft

MOL: 3156 Ft

RICHTER: 7020 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2022.04.22: Egy érkező mediterrán ciklon hatására délnyugat felől fokozatosan vastagszik a felhőzet. Reggel ÉK-n még lehet kevés szűrt napsütés, de a nap nagy részében túlnyomóan borult lesz az ég. Több hullámban várható eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Az északkeleti, keleti szél többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. A minimum-hőmérséklet többnyire 2 és 10 fok között alakul, de az északkeleti fagyzugos részeken gyenge fagy is lehet. A maximum 14 és 20 fok között valószínű.

2022.04.23: Többnyire erősen felhős lesz az ég, és hajnalban több helyen, napközben már csak elszórtan - nagyobb eséllyel keleten - fordulhat elő eső, zápor. Az északi, északkeleti szél megélénkül, a Zemplén térségében, az Észak-Alföldön néhol meg is erősödik. A hajnali 4, 11 fokról délutánra 15 és 21 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés Az ózon koncentrációja délután és a korai esti órákban helyenként az egészségügyi határérték közelében alakulhat. Estétől javuló tendencia várható. (2022.04.21. csütörtök éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás ugyan most nincs, de hűvös légtömeg helyezkedik el felettünk. A magasban lassú melegedés kezdődik, ezért a légköri változásokra különösen érzékenyek a melegfrontoknál tapasztalható tüneteket észlelhetik. Ezek között a fejfájás lehet a legszembetűnőbb, a reumatikus betegségben szenvedőknél az általános panaszok is fokozódhatnak. (2022.04.20)

