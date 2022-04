Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2022. április 17.)

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2022. április 17.

Névnap

Rudolf

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 375.52 Ft

CHF: 368.41 Ft

GBP: 453.83 Ft

USD: 347.52 Ft



Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2022. április 16.

Az Ötöslottó nyerőszámai a 15. héten emelkedő számsorrendben a következők:

1, 25, 35, 43, 49

Joker: 868335

Ezen a héten nem volt telitalálat.

5-ös találat: 0 db

4-es találat: 13 db

3-as találat: 1906 db

2-es találat: 64144 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 10700 Ft

MOL: 3000 Ft

RICHTER: 7100 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2022.04.18: Felhőátvonulások várhatók hosszabb-rövidebb napos időszakokkal. Elszórtan előfordulhat zápor. Északkeleten, illetve a hegycsúcsokon hózápor sem kizárt. Egy-egy zivatar is kialakulhat. Az északi, északkeleti szél sokfelé megerősödik. A minimum-hőmérséklet többnyire -2 és +3 között valószínű, de a fagyzugokban hidegebb is lehet. A maximum-hőmérséklet általában 8 és 13 fok között alakul.

2022.04.19: Felhőátvonulások várhatók több-kevesebb napsütéssel. Elszórtan előfordulhat zápor, néhol zivatar. Főleg éjjel, hajnalban helyenként vegyes halmazállapot is lehet, de az északkeleti hegycsúcsokon napközben sem kizárt hózápor. Az északi, északnyugati szél a Dunántúlon sokfelé megélénkül. Hajnalban általában -3, +3, fagyzugokban -6, -4, délután többnyire 8, 13 fokot mérhetnek.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés A szeles idő hatására a levegőminőség kedvezően alakul. (2022.04.17. vasárnap éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. Az idegrendszer ingerlékenysége gyakran csökken ilyen időjárási helyzetekben, ezért a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. Tartós álmosságérzés jelentkezhet. A szervezet görcskészsége hidegfront érkezésekor erősödik, emiatt az epe-, vese-, gyomor- és bélgörcsök száma a frontbetegeknél emelkedhet. Ugyancsak a görcskészséggel függ össze, hogy egyes esetekben a szülések korábban indulnak meg. A fokozottabb véralvadási hajlam miatt nagyobb az esélye trombózisnak. A vércukorszint alacsonyabbá válhat. A test szöveteinek pH-ja enyhén lúgos irányba tolódik el, ezért vizenyősebbé, ödémásabbá válik a szervezet. Ez az ízületi fájdalmak, valamint a reumatikus panaszok fokozódását is eredményezi. A hangulatunkban bekövetkező változások is a front számlájára írhatók, hidegfrontnál ugyanis introvertáltabbá válhatunk. A felső légúti hurutos megbetegedések száma megnőhet hidegfronti hatásnál, számítani lehet asztmatikus rohamok fellépésére. Halmozottabban észlelhetők az allergiás betegségek, illetve tünetek is. (2022.04.16)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!