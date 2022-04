Gyökeres változás a pesti közlekedésben: erről az útszakaszról kitiltják az autókat

A pesti alsó rakpart Lánchídtól délre eső része nem hajthatnak majd fel az autósok, csak a gyalogosforgalom lesz megengedve, számolt be a Telex. Azt még pontosan nem tudni, hogy mekkora lesz ez a szakasz.

A legújabb hírek szerint ki lesz tiltva az autós forgalom a pesti alsó rakpart Lánchídtól délre eső szakaszáról. Balogh Samu, Karácsony Gergely főpolgármester közlekedésfejlesztésekkel is foglalkozó kabinetfőnöke arról számolt be a Telexnek, hogy a tervezés már egy ideje folyamatban van. A részletek meghatározásában nem csak az önkormányzat civil munkacsoportja vesz részt, de a zöld és civil szervezetek mellett az Autóklub szakembereit is meghívták, illetve az érintett kerületek önkormányzatainak is lesz szava a döntésben.

Ezeken az alkalmakon együtt fognak dönteni arról, hogy milyen hosszú legyen pontosan az autómentes szakasz. A kivitelezést a 3-as metró középső szakaszának felújítása után, a jövő év első felében fogják megkezdeni a tervek szerint.