Újra sártenger hullhat az égből Magyarországon: erre kell készülni, veszélyes is lehet

A most tavasszal tapasztalt poros időjárásnak még nincs vége, ez pedig szaharai homokot is hozhat magával, amiben pedig még veszélyes mikrobák is előfordulhatnak – írja a Bors.

Már korábban is megtapasztalhattuk az autókon és az ablakokon, hogyan borítja be a szaharai homok az országot – legutóbb pár napja. Azonban ez nem csak koszt jelent, hanem különféle mikrobák is lehetnek a porszemcséken; a kutatók pedig az eddig megvizsgált mintákban megtalálták a Szaharában előforduló összes mikroorganizmust. Ezeknek egy része veszélyes lehet sok növényre, köztük gabonafélékre, zöldségekre és gyümölcsökre, valamint allergének is, ráadásul rendkívül ellenállóak is. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A szaharai por úgy jut hozzánk, hogy a térségben egy vihar felkavarja homokot és a port – velük együtt a mikrobákat is – melyek aztán belekerülhetnek az esőbe, így akár egész Európába is eljutva – nyilatkozta alapnak Németh Lajos meteorológus. Ha az eső nem túl intenzív, akkor a por a felszínen marad. Azonban a szakértő szerint ez nem olyan veszélyes az emberre, hiszen ellenkező esetben már hallottunk volna a mikrobák okozta megbetegedésekről az oázisokban élőknél. Leginkább bosszantó, hogy el kell takarítani az autókra és ablakokra lerakódott port.

Címlapkép: Getty Images

