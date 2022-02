Hidegfront rohanja le az országot: kiadták a riasztást, érkeznek a zivatarok, szélvihar

Hiába a hétvégi napos idő, hétfőn visszaköszön téltábornok. Erős szél, eső, hidegfront sőt akár hó is várhat ránk a következő napokban.

Hétfőn az átvonuló hidegfront nyomán nyugatias áramlás lesz jellemző, erős lökések bárhol, viharos szél északnyugaton és délnyugaton fordulhat elő. Kedden és szerdán a Tiszántúlon mérsékelt, máshol erős, viharos szél lesz jellemző, olvasható az Országos Meterológiai Szolgálat honlapján.

A legnagyobb lökések a 80 km/órát is meghaladhatják,ezekre a Dunántúl északi felén van több esély.

Hétfőn a déli óráktól egy hidegfront vonul át az országon, melynek környezetében a Dunántúlon és az Alföld délnyugati részén az északnyugatira forduló szelet viharos lökések (65-75 km/h) is kísérhetik. A front mentén egy-egy intenzívebb záporban, jégdara záporban az ég is megdörrenhet. A hétfő késő délutáni, esti órákra a front elhagyja az országot, ezzel együtt csillapodik a légmozgás is.

Vasárnap napközben a délnyugati, nyugati szelet elsősorban az Északi-középhegység magasabb csúcsain, valamint a Dunakanyarban időnként viharos (60-70 km/h) lökések kísérhetik.