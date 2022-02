Búcsúzhatunk a februári tavasztól: lerohanja a tél az országot

A februári kora tavaszias napokat péntektől ismét a tél törli el, ugyanis érkezik a hidegfront, néhol akár -10 fok is előfordulhat majd. Kora délutántól az Észak-Dunántúlon, főképp a hegyvidéki tájakon és a Balaton térségében helyenként viharossá (~60-75 km/h) fokozódhat az északnyugati szél.

A kora tavaszias napokat követően péntek délután északnyugat felől hidegfront érkezik. A front felhőzetéből csak szórványosan alakulhat ki kevés eső, záporeső, egész országot érintő, jelentős csapadék továbbra sem várható.

A front felhőzetéből csak szórványosan alakulhat ki kevés eső, záporeső, egész országot érintő, jelentős csapadék továbbra sem várható. Ismét feltámad azonban az északnyugati szél, többfelé kell erős, nyugaton és a Bakonyban néhol viharos lökésekre számítani. A front mögött hétvégére kitisztul az ég, szombaton és vasárnap is sok napsütésben lesz részünk, egyedül szombaton északkeleten lehet több felhő az égen, de csapadék ott sem valószínű. A szél szombaton fokozatosan mérséklődik, vasárnap hajnalra le is csendesedik, így nagy területen -5 fok alá csökken a hőmérséklet, a fagyzugos, szélvédett völgyekben -10 fok is előfordulhat.

Figyelmeztető előrejelzést is adott ki az Országos Meteorológioai Szolgálat Magyarország területére 2022.02.11. péntek éjfélig, ugyanis északkeleten (Borsod, Szabolcs, Hortobágy) több helyen előfordulhat sűrű, zúzmarás köd. Egy-egy helyen ónos szitálás is előfordulhat, napközben fokozatosan teret veszít a köd, javulnak a látási viszonyok.