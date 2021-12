Újra kinyit Szlovákia: ez az ország 3 legjobb sípályája, tárt karokkal várják a magyarokat

Legyen szó sífutásról, lesiklásról a lenyűgöző Csorbató mellett, éjszakai síelésről vagy síoktatásról, északi szomszédunknál mindent megtalálunk! A javuló járványügyi helyzetnek köszönhetően akár már az iskolai szünetben ellátogathatnak Szlovákiába a téli sportok szerelmesei. December 11-én megnyitottak ugyanis a síközpontok, december 25-től pedig a szálláshelyek várják a vendégeket. Az országban 36 modern síterepen hódolhatunk hobbinknak. A Slovakia Travel összegyűjtötte a legszebb pályákat és a legfontosabb járványügyi tudnivalókat.

A Donovaly síközpontban idén is nagy élményt ígér az éjszakai síelés. A gyerekes családok ellátogathatnak Európa második legnagyobb síoktatóparkjába, a Funparkba. Itt található Szlovákia egyik legjobb snowparkja, a Riders park Záhradište is. A különböző nehézségű akadálypályákkal és pihenőzónával ellátott parkban igazán jól érezhetik magukat az aktív pihenést kedvelők!

Jasná, a legnagyobb szlovákiai síközpont számtalan kikapcsolódási lehetőséggel várja a téli sportok szerelmeseit. A Chopok csúcsára a legmodernebb Funitel felvonókkal lehet feljutni, ahol több mint 50 km hosszú, különböző nehézségi szintű pálya várják a kezdőket, a gyermekes családokat és a haladó síelőket. Az esti sportolás kedvelőinek pedig a Biela Pút' településen kialakított kivilágított sípályát érdemes felkeresni.

A Magas-Tátra számos helyszínén egyetlen bérletet kiváltva lehet síelni az összesen 24 kilométernyi gondosan karbantartott pályán. Tátralomnicon, Csorbatónál és Ótátrafüreden összesen 20 modern felvonó és sikló szállítja a sportolókat. A szánkózás rajongóit a Tarajka (Hrebienok) 2,5 km-es lejtője várja. Itt található az egyedülálló Tátrai Jégtemplom, ami idén a Santiago de Compostelán lévő Szent Jakab-katedrális alakját vette fel.

Szlovákia újra nyitva áll a turisták előtt, legyen szó akár hazai, akár külföldi látogatókról! Nagyon örülünk annak, hogy a téli sportolás kedvelőit hamarosan el is tudjuk szállásolni, így az egy napos kirándulások helyett akár egy hétre is érkezhetnek. Az országban hatályos járványügyi intézkedéseket azonban minden sípályának és vendéglátóegységnek be kell tartania, így csak a beoltott vendégek vehetik igénybe a pályák vagy a hotelek szolgáltatásait. A szállóvendégeknek az oltási igazolás mellett egy negatív PCR-tesztre, antigéntesztre vagy a bejelentkezésnél elvégzett gyorstesztre is szüksége lesz

– mondta Václav Mika, a Slovakia Travel vezérigazgatója.

ELINDULT A TURMIX, A PÉNZCENTRUM HETI HÍRLEVELE! Ha a napi hírzaj nélkül szeretnéd olvasni a Pénzcentrum legjobb anyagait, IRATKOZZ FEL HETI HÍRVELEÜNKRE, A TURMIXRA. A legizgalmasabb sztorijaink, heti egyszer, egyenesen a postaládádba.

Így léphetünk be most Szlovákiába

A Szlovákiába való belépéshez – minden 12 év és 2 hónapnál idősebb személyt – regisztrálni kell az eHranica rendszerben, majd a beutazáskor be kell mutatni a teljes körű oltásról szóló igazolást. Ez történhet az EU Covid-Pass alkalmazáson keresztül, de erre alkalmas a védettséget igazoló nemzeti igazolás is. Utóbbin természetesen szerepelnie kell a kiállító ország felelős hatóságának pecsétjének, vagy elektronikusan ellenőrizhetőnek és angol nyelvűnek kell lennie.

Az utazni vágyok számára fontos információ, hogy 2021. december 11-től a sípályák, a felvonók és a zárt felvonók megnyíltak a beoltott vendégek előtt.

December 25-től, szombattól pedig a szálláshelyek is elérhetővé válnak az oltott turisták számára, ahol már a vendéglátó- és a wellness-szolgáltatások is igénybe vehetők. A szállodákban a bejelentkezéskor az oltási igazoláson kívül egy negatív PCR-tesztre vagy antigéntesztre, esetleg a helyszínen elvégzett gyorstesztre is szükség lesz, ez a szabály viszont a 12 év alatti gyermekekre is vonatkozik.