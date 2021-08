Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2021. augusztus 31.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2021. augusztus 31.

Névnap

Erika, Bella

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 348.1 Ft

CHF: 321.76 Ft

GBP: 406.04 Ft

USD: 294.53 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 17740 Ft

MOL: 2420 Ft

RICHTER: 8715 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2021.09.01: Felhőátvonulások várhatók, eleinte, illetve keleten estig több, délutántól a Dunántúlon már kevesebb felhővel. A nap első felében a Dunántúlon helyenként, a Dunától keletre szórványosan valószínű záporeső, a keleti, északkeleti megyékben néhol zivatar is kialakulhat. A nap második felében nyugaton már nem valószínű számottevő csapadék, de a késő délutáni, esti óráktól a keleti tájakon is egyre kevesebb helyen eshet. Nagy területen megerősödik az északnyugati szél. Az Észak-Dunántúlon és zivatar térségében viharos lökések is előfordulhatnak. Hajnalban 8, 14, a legmelegebb délutáni órákban 18, 23 fok várható.

2021.09.02: A több órás napsütés mellett gomolyfelhők képződnek, majd estétől jobbára derült vagy gyengén felhős lesz az ég. Főleg a Dunától keletre egy-egy futó zápor előfordulhat. Hajnalra helyenként erősen párássá válhat a levegő. Az északi, északnyugati szelet sokfelé élénk, elsősorban a Dunántúlon több helyen erős lökések kísérik. A hajnali 6, 13 fokról várhatóan 17 és 23 fok közé melegszik fel a levegő.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Az időjárás kedvezően befolyásolja a levegőminőséget. (2021.08.31. kedd éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Nem érinti front térségünket. (2021.08.30)

Akciók

