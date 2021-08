Érik a munkaerőpiaci bumm: ezekért a magyarokért két kézzel kapkodnak majd a cégek

Magyarországon jelenleg száznál is több iskolaszövetkezet működik, ám eddig nem volt egy olyan egységes platform, ahol az összes diákmunka elérhető lett volna., Mostantól egy fiatalok által készítettet, nonprofit oldal segítségével ha valaki raktárosi munkát keres Debrecenben, informatikai gyakornoki állást Szegeden, vagy árufeltöltő lenne Budapesten, az összes ilyen jellegű munkát megtalálhatja egy helyen, mely egyúttal alkalmat ad, a különböző pozíciók, lehetőségek, bérek összehasonlítására is. Bőhm Zsomborral, a fejlesztőcsapat egyik tagjával beszélgettünk arról, mi vár a diákmunkásokra az előttünk álló szezonban.

Pénzcentrum: Milyen piaci trend körvonalazódik az általatok gyűjtött adatokból?

Bőhm Zsombor: A hirdetett munkák száma csökken, hiszen a főszezonon már túl vagyunk, lassan kezdődik az iskola, a nyári alkalmi munkák a végéhez érnek. Ahogy az várható volt, a munkatípusok megoszlásában is felfedezhető a nyári szezon elmúlása: az irodai, gyakornoki, szellemi munkák aránya megnőtt, ezzel szemben pedig az alkalmi, könnyű fizikai és szaktudás nélküli munkák aránya csökkent. Meglepő módon a vendéglátós pozíciók száma nem változott, de ahogy a fluktuációt megnéztem, az is elég alacsonyan volt. Ez azt jelenti, hogy a vendéglátós munkákra nem igazán jelentkeztek diákok, vagy nem alkalmasak jelentkeztek, a lényeg, hogy nem lettek betöltve.

Mire lehet számítani a közeljövőben a diákmunka terén?

Az iskolaszövetkezeteken keresztül való diákfoglalkoztatás lehetne akár sokkal nagyobb mértékű is Magyarországon, mint a jelenlegi. Az alacsonyabb hőfoknak a sok közül az egyik oka, hogy rengeteg hazai vállalkozás nincs tisztában a diákmunka adókedvezményeivel. A kormány bejelentése nyomán azonban 2022-től a 25 év alatti fiatalok mentesülnek az szja fizetés alól. Várakozásaink szerint a fiatalok foglalkoztatása robbanásszerű növekedést tudhat majd magáénak, mind munkavállaló, mind pedig munkáltató részéről nagyobb igény lesz irántuk. Ez természetesen magával fogja húzni a diákfoglalkoztatást is, azaz a dolgozó diákok számában és a munkakínálatban is ugrásra számíthatunk.

Milyen céllal hoztatok létre egy diákmunkákat gyűjtő oldalt?

Mi, akik megálmodtuk a Diákmunka Térképet, mind diákok vagyunk, különböző szakterületekről: van köztünk jogász, programozó, közgazdász, jó pár éves személyes tapasztalattal a diákmunkák világából a hátunk mögött, és korábban létrehoztuk a Quantum Iskolaszövetkezetet. Éveken keresztül nap mint nap szembesültünk a keresés nehézségeivel, és a problémák hatékony megoldásaként fejlesztettük le ez az oldat. Nagy problémát jelentenek a szétszórt hirdetések, az átláthatatlan információk, és a személyes elvárások szerinti keresés nehézségei. Az oldal ingyenesen, bárki számára hozzáférhető, az összes Magyarországon hirdetett gyakornoki- és diákmunka elérhető lesz rajt terveink szerint. A projekt mindenféle profitorientáltságtól mentes, ingyenesen jelenítjük meg az összes hirdetést, és ez mindig is így marad.

Hogy állnak jelenleg a fejlesztések?

Az oldal fejlesztése lassan végéhez ér, már csak az utolsó simítások vannak hátra. Elindult a Facebook oldalunk is, és egy viszonylag stabil, állandó látogatószámot tud produkálni. Hosszú távú terveink, a végső célunk az, hogy az egész országot lefedjük, és az összes elérhető diákmunka megjelenjen az oldalon, valamint a találati oldalakon is jó helyen szerepeljünk. Ugyanakkor nyitottak vagyunk azon cégek megkeresésére is, akik közvetlenül rajtunk keresztül hirdetnének álláshelyeket, gyakornoki pozíciókat.

Ezek a céges megjelenések generálják majd az oldal bevételét?

Nem, ezek nem fizetős megjelenések, a projekt mindenféle profitorientáltságtól mentes, ingyenesen jelenítjük meg az összes hirdetést, és ez mindig is így marad. Küldetésünkkel az iskolaszövetkezetek és a cégek munkáját is segítjük, hogy azt a pénzt, amit a hirdetésen megspórolnak, a diákok magasabb fizetésére költhessék.