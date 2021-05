Lesz végül normális európai turistaszezon? Küszöbön a megállapodás

A héten megszülethet az uniós oltási tanúsítvány bevezetéséhez szükséges megállapodás az EU intézményei között.

Több tagállam is megkezdte, vagy a napokban megkezdi a nyitást az idegenforgalomban, miközben „normális szezon” esélyeivel biztat az Európai Bizottság is - írja az Infostart. Portugália most hétfőtől csaknem valamennyi Schengen-tag, továbbá Nagy-Britannia előtt is megnyitotta határait idegenforgalmi célú látogatások céljából. Görögország már múlt héten nyitott, és hasonló lépésre készül Spanyolország is. A potenciális látogatók között Hollandia jelentette be legutóbb korlátozások megszüntetését több utazási viszonylatban is.

Mindeközben gombamód terjed a két vagy több ország közötti megállapodások rendszere az oltási igazolások kölcsönös elismeréséről és nyomában egymás állampolgárainak beengedéséről. Az EU belső piaci biztosa, Thierry Breton pedig egy legutóbbi nyilatkozatában megerősítette: arra számít, hogy a héten megszülethet az uniós oltási tanúsítvány bevezetéséhez szükséges megállapodás az EU intézményei között.

Összességében a 2021-es nyári turistaszezon „lényegében visszatérhet a normálishoz.

A korlátozások megszüntetése persze egyelőre sehol sem totális, csupán az eddigi általános utazási tiltás beszüntetéséről, és a feltételek könnyebb teljesíthetőségéről van szó.