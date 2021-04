Kiülnél egy kávéra, sörre? Itt a fővárosi teraszok listája, ahol már ma megteheted

A teraszok és a kerthelyiségek a mai naptól reggel öt óra és este fél tíz között nyitva lehetnek, és a kijárási korlátozás pedig 11 órára módosult. A vendéglátóhelyek már múlt héttől elkezdtek készülődni a terasznyitásra, és a legkedveltebb budapesti helyek máris tárt kapukkal várják a vendégeket. Mutatjuk, hová lehet kiülni már most - illetve a népszerű helyek közül hol késik a nyitás.

A múlt heti közlésekkel, és az április 15-én hatályba lépett rendeletmódosítással összhangban vendéglátó üzlet (a továbbiakban: vendéglátó üzlet) kerthelyiségében vagy teraszán reggel 5 óra és este 9.30 óra között a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása megengedett, vagyis végre le lehet ülni egy kávéra, sütire, sörre szabadtéren. Sokan már alig várták ezt a napot, most viszont tanácstalanok: hová is lehet most kiülni?

Számos hely kinyit már szombaton Budán és Pesten is: a régóta csendes bulinegyedben kinyit a Kőleves, a Massolit, a Mika, a belvárosban nyitva lesz az Akvárium, a Fröccsterasz, de a millenárisra, a Margit-szigetre, és még a kopaszi gátra is érdemes kimenni. Rengeteg hely van már nyitva. Sőt, van ahová már asztalt sem lehet foglalni, mert telt ház lett mára, mint a Majomhoz - Buda titkos kertjébe.

A Funzine összegyűjtött számos fővárosi kerthelyiséget, teraszos helyet, amelyek a mai folyamán, vagy a jövőben kinyitnak. Ezeknek a helyeknek a listáját közöljük most kiegészítve az Pénzcentrum által gyűjtött helyekkel együtt. Ha kedvenc helyedet nem találod az alábbi listában, görgess tovább azokért a helyekért, amelyek később nyitnak.

További helyek, amelyek várhatóan hamarosan nyitnak:

Moné Garden, I. kerület - hamarosan

Pontoon, V. kerület - várhatóan júniusban

Mika Kert, VII. kerület - április utolsó hetében

Fecske Presszó, VIII. - április utolsó hetében

Budai Parkszínpad, XI. kerület - hamarosan

Pagony, XI. kerület - május 7-én nyit

Dürer kert, XIV. kerület - hamarosan új helyen nyit újra

A többi fővárosi helyről nincs egyelőre információnk.