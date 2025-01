Igazi vérfürdőt rendezett a tőzsdén az új kínai AI-modell: nagyon rosszul járt, aki ide tette a pénzét

Egy nap alatt ezermilliárd dollárt söpörhet ki a nyugati tőzsdékről az olcsó kínai AI-modell okozta sokk - írja a 444.hu.

A technológiai szektor megrázó napot élt át hétfőn, amikor a vezető nyugati techcégek részvényei jelentős zuhanást szenvedtek el. Az eseményeket a kínai DeepSeek által fejlesztett új nyelvi modell bejelentése váltotta ki, amely állítólag jóval költséghatékonyabban ért el hasonló eredményeket, mint amerikai versenytársai.

Az elmúlt időszakban az érvelő modellek fejlesztése állt a mesterséges intelligencia (AI) kutatások középpontjában. Ezek a modellek nem csupán egyszerű kérdés-válasz interakcióra képesek, hanem összetett logikai műveletek végrehajtására is, ami sok tekintetben az emberi gondolkodáshoz hasonlítható. Kiemelkedő teljesítményt nyújtanak bonyolult matematikai problémák megoldásában, miközben képesek a megoldási folyamat logikai lépéseit is feltárni. Ebbe a versengő piacra lépett be a DeepSeek R1 modellje, amely ingyenes és nyílt forráskódú, és rövid idő alatt az AppStore legnépszerűbb alkalmazásává vált.

A hír hatása a tőzsdén azonnal érezhető volt. Az Nvidia, a csúcstechnológiás chipek vezető gyártója, egyetlen nap alatt 300 milliárd dolláros veszteséget könyvelhetett el piaci értékéből, ami minden idők legnagyobb egynapos zuhanása bármely vállalat esetében. Szakértői becslések szerint a hét legnagyobb technológiai vállalat összesített vesztesége akár az ezermilliárd dollárt is elérhette hétfőn.

A Financial Times beszámolója szerint Marc Andreessen, a közismerten Trump-párti techbefektető, párhuzamot vont a jelenlegi helyzet és a Szputnyik-sokk között. Utóbbi esemény annak idején váratlanul érte az amerikai kormányt és a gazdasági szereplőket, hasonlóan a mostani fejleményekhez.

Az Nvidia mellett más vállalatok is jelentős veszteségeket szenvedtek el. A holland ASML részvényei 8,5 százalékkal, míg a Microsoft papírjai hat százalékkal estek. A nap legnagyobb vesztese azonban a Siemens Energy lett, amely az AI fejlesztéséhez és működtetéséhez szükséges infrastruktúra energiaellátásában is érdekelt. A vállalat részvényárfolyama drámai, 22 százalékos zuhanást produkált.