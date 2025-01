Komoly akciókkal rúgja be az ajtót a One 2025-ben: ennyibe kerül náluk a tévé, internet, mobiltarifa

Nagy akciókkal született újjá a Vodafone, ami immár One néven található meg a telekommunikációs piacon. Egy mai sajtóeseményen el is mondták, pontosan mire számíthatnak most a régi és az új ügyfelek.

Január elsejétől immár One-nak hívják a Vodafone-t (és persze a korábban vele összeolvadt Digit), az egyik legnagyobb hazai mobil-, tévé- és internetszolgáltatót. Az újjászületés új árakkal is jár, ezeket hozták most nyilvánosságra egy hétfő délelőtti sajtóeseményen. Ezzel egy időben megnyitották legújabb üzletüket is a budapesti Westendben.

Mint a sajtótájékoztatón is elhangzott, a szolgáltatásportólió legfontosabb eleme a gigabit sebességű internet, ami a korábbi Vodafone és Digi egyesített hálózatán érhető el. A tervek szerint a One több mint 2 millió háztartásban teszi elérhetővé ezt a sebességet, és a Home GigaNet tarifacsomagban lesz elérhető. A Wifi6 rendszeren működő szolgáltatást az ügyfelek 7 490 forintért érhetik el.

Természetesen a tévés alapcsomagokban is változás történt: az egyik a TV Family nevű csomag, melyben 114 lineáris csatorna érhető el, emellett 7 napig visszanézhető a kiválasztott adás. Ez önmagában 8 490 forintért választható, ha kér hozzá az ügyfél mobilcsomagot, akkor 11 490 forintot kóstál, de sávos kedvezménnyel akár 9 192 forintra is csökkenthető.

A mobilcsomagok esetében nem került sor árváltozásra, arra azonban figyelni kell, hogy más néven találják majd meg a szolgáltatásokat az ügyfelek, mint korábban, a Vodafone-nál.

Akciót is hirdettek: azok az ügyfelek, akik január elseje előtt rendelkeztek Vodafone-os vagy Digi csomaggal, most havi 9 990 forintért választhatnak tarifát korlátlan belföldi beszélgetéssel és adatforgalommal.

A One márka bevezetésével a lehető legkiválóbb, egyéni igényekhez igazított szolgáltatást kívánjuk nyújtani ügyfeleinknek. Célunk, hogy a magyarországi távközlési szolgáltatók közül a One márkanévhez híven az elsődleges választást jelentsük a lakossági és az üzleti előfizetők számára is. Ez a cél vezérelt minket, amikor megalkottuk üzlethálózatunk új koncepcióját, és ez a cél vezérelt bennünket új otthoni szolgáltatásportfóliónk létrehozása során is

- mondta az átadóünnepségen Bányai Tamás, a One Magyarország vezérigazgatója.

Az újonnan megnyílt üzlettel kapcsolatban Csáki Richárd, a One Magyarország kereskedelmi és értékesítési vezérigazgató-helyettese azt mondta: az üzletet teljesen új koncepció mentén építették meg.

Szakítottunk a hagyományos telekommunikációs üzlet kialakításával, és helyette egy londoni tervezőirodával alkottuk meg a térkoncepciót. Létrehoztunk három zónát, mind más szolgáltatói céllal, hogy az ügyfél érezze: itt szakértők támogatásával intézheti az ügyeketm és segítenek is megtalálni mindenkinek az egyénileg legmegfelelőbb megoldást

- fogalmazott Csáki Richárd.