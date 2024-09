Idén is ledobja a bombát az Apple: jön az iPhone 16 és a mesterséges intelligencia - kövesd velünk a premiert

Szánthó Péter Link a vágólapra másolva

Hétfőn mutatja be az Apple a legújabb mobilszériáját. Az iPhone 16-ról gyakorlatilag már minen információ kiszivárgott, de talán okoznak némi meglepetést - ezzel együtt a cég bemutatja mesterséges intelligenciáját is. Az új telefonok mellett a frissített Watch és AirPods bemutatására is sor kerülhet. Élőben követjük az Apple eseményét.

