Beárazták Magyarországon a Google csúcstelefonjait: ennyibe fog kerülni itthon a Pixel 9 és a Pixel 8a

Itthon is kaphatók lesznek a Google Pixel 9 és Pixel 8a okostelefonok – írja a 24.hu.

Tegnap tartották meg a Made by Google eseményt, amelyen bemutatták a Pixel 9 okostelefon-sorozatot, a Pixel Watch 3 okosórákat és a Pixel Buds Pro 2 fülhallgatót. Az új készülékek – a hajlítható kijelzős Pixel 9 Pro Fold kivételével – hivatalosan is elérhetők lesznek Magyarországon, ami szembe megy az elmúlt évek gyakorlatával. Sőt, egyes modellek bekerülnek a Yettel kínálatába is. És ha ez még nem lenne elég, végre a középkategóriás Pixel 8a is elérhetővé válik Magyarországon.

Google Pixel 9 árak Magyarországon:

Pixel 9 (128 GB): 379 990 forint

Pixel 9 (256 GB): 421 990 forint

Google Pixel 9 Pro árak Magyarországon:

Pixel 9 Pro (128 GB): 464 990 forint

Pixel 9 Pro (256 GB): 506 990 forint

Pixel 9 Pro (512 GB): 561 990 forint

Google Pixel 9 Pro XL árak Magyarországon:

Pixel 9 Pro XL (128 GB): 509 990 forint

Pixel 9 Pro XL (256 GB): 549 990 forint

Pixel 9 Pro XL (512 GB): 604 990 forint

Pixel 9 Pro XL (1 TB): 714 990 forint

A telefonok augusztus 13-tól előrendelhetők, a Pixel 9 és a Pixel 9 Pro XL augusztus 22-én kerül a Yettel Magyarország, az Alza.hu és az eMag kínálatába, a Pixel 9 Pro pedig szeptemberben kerül a boltokba.

Google Pixel 8a árak Magyarországon:

Pixel 8a (128 GB): 234 990 forint

Pixel 8a (256 GB): 259 990 forint

Magyarországra érkeznek a Google viselhető eszközei is: a 41 milliméteres Pixel Watch 3 induló ára 154 999 forint (Bluetooth/Wi-Fi), a 45 milliméteres modellnél 174 999 forintot kérnek a Bluetooth/Wi-Fi verzióért. A Pixel Buds Pro 2 fülhallgatóért pedig 104 990 forintot kell fizetni.