Mit ünneplünk nagycsütörtökön, nagypénteken és nagyszombaton? Hagyományok és szokások

2025-ben április 17-én veszi kezdetét a húsvéti szent háromnap. A húsvéti szent háromnapon (Sacrum Triduum Paschale), azaz nagycsütörtökön, nagypénteken és nagyszombaton emlékezik meg a kereszténység Jézus Krisztus kínszenvedéséről, kereszthaláláról és feltámadásáról. Mit ünneplünk ezeken a napokon, milyen szokások kapcsolódnak hozzájuk? Erről az MTVA Sajtóarchívumának összeállítását közöljük.

A legnagyobb keresztény ünnepet, a húsvétot hamvazószerdától nagyszombatig tartó negyvennapos böjt készíti elő, az utolsó, virágvasárnappal kezdődő nagyböjti hét a nagyhét (hebdomada sancta). Ennek a nagyhétnek a három jeles napja nagycsütörtök, nagypéntek és nagyszombat.

Mit ünneplünk nagycsütörtökön?

A nagycsütörtök (zöldcsütörtök) idén április 17-re esik, napja Krisztus utolsó vacsoráját, elfogatását és szenvedéseinek kezdetét idézi, a katolikus egyházban ez az oltáriszentség szerzésének emléknapja. (Azért "zöld", mert a böjt okán rendszerint zöld növényt, például spenótot fogyasztanak a hívők.)

A nagycsütörtöki krizmamisén kerül sor az olajszentelés szertartására, amikor megszentelik a szentségek kiszolgáltatásakor használt három szent olajat, a bérmáláskor használatos krizmát, a katekumenek (keresztelendők) olaját és a betegek olaját. Az esti "utolsó vacsora miséjén" a Gloria éneklése után elnémulnak a harangok (Rómába mennek), megkezdődik a legmélyebb gyász.

A mise végén - amelynek része lehet a lábmosás szertartása - az oltáriszentséget őrzési helyére viszik. Az oltárról mindent leszednek, ez az oltárfosztás, csak a gyertyatartókat és a lepellel letakart keresztet hagyják ott, hogy Jézus szenvedésére és ruháitól megfosztására emlékeztessenek. A református templomokban a nagyhétre fekete terítővel borították le az úrasztalát, esetleg a szószéket.

Mit ünneplünk nagypénteken?

Nagypéntek Jézus kereszthalálának emléknapja, a legszigorúbb böjt és gyász ideje, 2025-ben április 18-ra esik, munkaszüneti nap. A katolikus egyház ősi hagyomány alapján ezen és a következő napon nem mutat be miseáldozatot. A liturgiában felolvassák a Megváltó halálára vonatkozó írásokat, majd a passiót, Jézus szenvedésének történetét, és leleplezik a gyászlepellel bevont keresztet.

Nagypénteken szokásos a keresztútjárás, amelyen emlékezetbe idézik Jézus szenvedésének egyes állomásait. A keresztút, avagy kálvária ma szokásos tizennégy állomása (stáció) az 1600-as évekre nyúlik vissza. Nagypénteken a hívők tartózkodnak a húsételektől, a legfeljebb háromszori étkezés során egyszer szabad jóllakniuk. Nagypéntek a nép körében általános tisztálkodási nap: meszelnek, takarítanak, nagymosást tartanak, sok helyen nem gyújtanak tüzet.

Mit ünneplünk nagyszombaton?

Nagyszombat húsvét ünnepének előnapja, az igazi húsvéti ünneplés délután kezdődik. Arra a napra emlékeztet, amikor Krisztus holtteste a sziklába vájt sírban feküdt, de harmadnapra, azaz húsvétvasárnap hajnalára feltámadt. Ekkor van a tűzszentelés, amelyet a húsvéti gyertya- és keresztvízszentelés, majd a vigília mise követ. A tűz Krisztus jelképe, akinek feltámadásával a remény, a fény születését ünneplik a keresztény egyházak. A misén már az Üdvözítő feltámadása fölötti öröm nyilvánul meg, a Gloriára ismét megszólalnak a harangok, és felhangzik az Alleluja. Estefelé tartják a feltámadási körmenetet.

Nagyszombaton ér véget a negyvennapos böjt, a körmenetből hazatérő családok ünnepélyesen elfogyasztják a nagyrészt sonkából és tojásból álló húsvéti vacsorát.

Szokás volt ezen a napon az első harangszóra kiszaladni a kertbe és megrázni a gyümölcsfákat, hogy a régi rossz termés lehulljon, ne legyen férges az új. A tűzszentelés hamuját, parazsát megőrizték, gyógyításra használták; tettek belőle a jószág ivóvizébe, szétszórták az istállóban, a házban és a földeken.

Húsvéti programok 2025-ben Magyarországon

Fesztivállal várja húsvétkor a látogatókat a szentendrei Skanzen

Locsolkodással, húsvéti kézműves foglalkozásokkal és tavaszváró mulatsággal idézi meg a régi falusi húsvéti ünnepeket húsvétvasárnap és -hétfőn a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum. Az intézmény hétfői közleménye szerint a portákon a keresztény kultúrkörhöz kapcsolódó hagyományok és a tavaszi népszokások egyaránt megjelennek majd. A mesék, koncertek és kézműves foglalkozások mellett többek között a Kaláka együttes, valamint Szalóki Ági és zenekara koncertje is várja a Skanzenbe érkezőket.

A húsvétot megelőző időszakhoz - amely az egyházi ünnep mellett a tavaszvárásnak, a tavaszi megújulásnak is az ideje - számos hiedelem, népszokás kapcsolódott. A húsvétot megelőző nagyhéten rendbe tették a portákat, kitakarították a házakat, hogy nagycsütörtöktől részt tudjanak venni a templomi szertartásokon.

A Skanzenben a húsvéti locsolkodás és a tavaszi mulatságok hangulatát a mosonmagyaróvári Lajta Néptáncegyüttes táncosai elevenítik majd meg. A színpadi programok során húsvéti történeteket és mesét mond Csernik Szende és Gulyás László. Húsvétvasárnap koncertet ad Tímár Sára Zenekara, Bognár Szilvia és Csernók Klára Bandája. Fellép a BaHorka Együttes és a Berka Zenekar, valamint kézműves vásár és gólyalábasok előadása is várja a közönséget.

A kézműves foglalkozások középpontjában a hímes tojás áll majd. A látogatók írókázhatnak, tojást berzselhetnek, és megcsodálhatják az aprólékos műgonddal készülő patkolt tojásokat is. A látogatók megismerhetnek gyergyói, kárpátaljai, bolgár és hucul tojásdíszítési motívumokat, készíthetnek gyapjúbárányt vagy gyapjúcsibét, valamint húsvéti díszt is. Lesz húsvéti titok túra, húsvéti játszókert, pecsétgyűjtő játék és szagosvíz-bemutató. Húsvétvasárnap az Óbudavári katolikus templomban katolikus, hétfőn a Mándi református templomban református istentiszteletet tartanak. Az érdeklődők egy templomtúrán a Skanzen templomait is bejárhatják. A tavaszi szünetben, április 17. és 27. között egy tavaszi témahéttel készül a múzeum, amelynek keretében a húsvéti készülődést követően a húsvét utáni szokásokat is bemutatják majd.

Négynapos lesz idén a Hollókői Húsvéti Fesztivál

Folklórprogramokkal, palóc gasztronómiával, népszokások felelevenítésével és az elmaradhatatlan locsolkodással várja a látogatókat a Hollókői Húsvéti Fesztivál; az idén négynapos rendezvényen koncerteket, családi és gyermekprogramokat is szerveznek a Nógrád vármegyei világörökségi faluban - tájékoztatott a szervező Hollókő Világörökség-kezelő Nonprofit Kft. A közlemény szerint nagypénteken, április 18-án ingyenesek lesznek a programok. Lesz kirakodóvásár a Petőfi úton, tojásfestés több helyszínen, láthatók lesznek archív képek, és régi hollókői filmeket vetítenek a Látogatóházban, ahol felelevenítik a hollókői böjti szokásokat is.

Nagyszombaton gasztronómiai és hagyományőrző programokat tartanak az Ófalu udvaraiban kereplőzéssel, a népi élet bemutatásával. Táncokat tanít a Nógrád Táncegyüttes, karikázót és népviseletes életképet mutat be a Hollókői Néptáncegyüttes, és lehet szilvásgombócot főzni a Kétbodonyi Hagyományőrzőkkel.

Vasárnap 9:30-kor kezdődik a húsvéti szentmise, amelyet a feltámadási körmenet követ. A templomnál és az alsó kútnál is locsolkodással várják a vendégeket, nótával és tánccal szórakoztat a Nógrád Táncegyüttes, a Fonó Néptáncegyüttes és a FOLT zenekar, a Guzsalyas Viselettárban Bukovics János palóc mesemondó meséit hallgathatják meg az érdeklődők. Vasárnap és hétfőn a Pajtaárok színpadon is szerveznek programokat. Vasárnap a 11 órakor kezdődő megnyitó után a Hollókő Táncegyüttes és a hollókői citerások húsvéti műsora következik, fellép a Fonó Néptáncegyüttes és a Nógrád Táncegyüttes. Népzenei koncertet ad a Dűvő, 15 órakor kezdődik a Kerekes Band és Petrás Mária nagykoncertje. Este locsoló táncház lesz a Dr. Román András Látogatóházban a Dűvő zenekarral és a Nógrád Táncegyüttessel.

Hétfőn a húsvéti szentmise után a "nagy húsvéti locsolkodásra" várják a látogatókat az Ófaluba, ahol folytatódnak a táncos, zenés programok. A nagyszínpadon a Fonó Néptáncegyüttes, a Nógrád Táncegyüttes és a Dűvő fellépése után 15 órakor kezdődik a Ritmusa zenekar nagykoncertje. A szervezők közlése szerint a rendezvény hétéves kor alatt, valamint mozgás-, hallás- és látássérült igazolvány bemutatásával ingyenes, kísérőjük pedig kedvezményes jeggyel látogathatja a fesztivált.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy a Hollókői Húsvéti Fesztivál és Hollókő Ófaluja is kizárólag a rendezvény hivatalos jegyének megvásárlásával látogatható szombattól hétfőig. A belépőjegy tartalmazza a település összes programjának és egyes látnivalóinak belépődíját is, így azzal felkereshető a Játszóház, az Oskola, a Postamúzeum, a Falumúzeum, a Guzsalyas Viselettár, a Kézműves Nyomdaműhely, a Babamúzeum és a vár is.

Hangversenynek ad otthont húsvéthétfőn a pannonhalmi Szent Márton-bazilika

Mátyás István orgonaművész és Genoveva dos Santos szoprán énekművész ad hangversenyt április 21-én, húsvéthétfőn a pannonhalmi Szent Márton-bazilikában. A Főapátsági Orgonahangversenyek első alkalmán az orgonaművészet remekei, a vallásos zene és a zenetörténet kiemelkedő komponistáinak isteni dicsőítésre tett törekvései szólalnak meg tökéletes harmóniában - közölték a szervezők.

Az est a német barokk zeneszerző és orgonista, Johann Kaspar Kerll Toccata VII virtuóz darabjával indul. Az ezt követő Bach-darab finom, érzelemgazdag motívumokat vonultat fel, majd a G-dúr prelúdium után egy újabb Kerll-mű hangzik el. A Capriccio sopra il Cucu című alkotás egy szórakoztató darab, amely a kakukk hangjával játszik kifinomult szellemességgel. A koncert első részét Bach komolyabb hangvételű G-dúr fúgája zárja.

A hangverseny Franz Schmidt 20. századi zeneszerző mélyen vallásos darabjával folytatódik. A D-dúr prelúdium és fúga "Halleluja" tétele a kor zenei nyelvezetét és a barokk fúga formai hagyományait ötvözi. A feltámadás és a megváltás öröménekének zenei interpretációja. A következő mű szintén vallási témát dolgoz fel. Louis Vierne & Jehan Le Povre Moyne Les Angélus című műve az Úrangyala imádságot idézi meg.

Majd a protestáns himnusz – Allein Gott in der Höh sei Ehr, azaz A menny Urának tisztelet – három feldolgozását hallhatja a közönség. Előbb Georg Böhm német zeneszerző és orgonista műve hangzik el. Őt követi tanítványának, Bachnak a feldolgozása, majd Sigfrid Karg-Elert romantikus átirata hangzik fel. A szakaszt Alexandre Guilmant Korál és fúga op. 80/5 című darabja zárja, amely a romantikus kifejezésmódot ötvözi a hagyományos vallásos zenével. A koncertet Charles Villiers Stanford műve zárja, a Song of Wisdom – A Bölcsesség Éneke op, 118/6 – alapjául bibliai és vallásos szövegek szolgálnak, amelyek Isten örök bölcsességére vezetik el a hallgatóságot - olvasható a közleményben.