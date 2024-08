Ez aztán a színkavalkád: vadiúj árnyalatokkal dobhatja piacra az Apple a legújabb iPhone-okat

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az Apple-rajongók által várt pillanatban szinte végre elérkezett: az iPhone 16 várhatóan a jövő hónapban kerül bemutatásra. Mint mindig, az Apple most is szűkszavúan nyilatkozik a zászlóshajó készülékeiről - de ez nem jelenti azt, hogy a pletykák ne terjednének - számolt be róla a DailyMail.

Az új "Capture" gombtól kezdve a függőleges kameraelrendezésig a kiszivárgások azt sugallják, hogy az iPhone 16 tele lehet izgalmas új funkciókkal. A legutóbbi kiszivárgás a Zollotech-től származik, amely egy videót tett közzé YouTube-csatornáján, amely állítása szerint az iPhone 16 öt színét mutatja be. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A videó leírásában a Zollotech a következőket írta: Az iPhone 16 és az iPhone 16 Pro Apple esemény már csak egy hónap van hátra, és az Apple keményen dolgozik azon, hogy iPhone-ok milliói készüljenek el a 2024 szeptemberi megjelenésre. Az Apple-rajongók a kiszivárogtató szerint kék, zöld, fehér, fekete vagy rózsaszín árnyalatok közül választhatnak majd. A tavalyi árnyalatokhoz - fekete, kék, sárga, zöld és rózsaszín - képest ezek az új színek sokkal világosabbak. – mondták el a videóban. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Bár az Apple még nem erősítette meg vagy cáfolta a pletykákat, a rajongók máris örömüket fejezték ki a hozzászólásokban.

Címlapkép: Getty Images

