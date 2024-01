Durva csetepaté Budapesten: luxusautókból szálltak ki a verekedők, lövés is dördült

Lövések is dördültek Dél-Budán, az egyik sofőr már rendőrkézen van. Úgy tudni, hogy kocsikulcs miatt tört ki a botrány.

Lövöldözés és verekedés volt Budapest XI. kerületében, a Budapark lakópark közelében - erről a Tények számolt be. Mint az egyik közelben lakó videójából is látszik, a luxusautókból kiszállók először hangos szóváltásba keveredtek, majd lövés is dörült.

A társaság tagjai ezután egymást kezdték el püfölni, közben folyamatosan ment a kiabálás. A Tények úgy tudja, hogy a csetepaté valamilyen kocsikulcs miatt tört ki, majd rövid idő elteltével a társaság távozott a helyszínről. Az egyik autó sofőrjét egy rövid üldözés után a Lurdy Háznál fogták el a rendőrök, a társa szökésben van.