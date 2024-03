Nagyon keményen egymásnak feszül az Instagram és a TikTok: ezt a felhasználók is érezni fogják

A Sensor Tower piackutató cég adatai alapján az Instagram 2023-ban jelentős növekedést ért el a letöltések számában, 20%-kal megelőzve ezzel a TikTokot, amely csak 4%-os növekedést mutatott. Így az Instagram továbbra is erős pozíciót foglal el a közösségi médiaplatformok versenyében - számolt be a Business Insider.

Az Instagram továbbra is erős pozíciót foglal el a közösségi médiaplatformok között, és nem mutatja a visszaesés jeleit a Sensor Tower piackutató cég legfrissebb adatai szerint. Az alkalmazás letöltéseinek száma 2023-ban 20%-kal nőtt az előző évhez képest, ezzel jelentősen megelőzve a TikTokot, amely csak 4%-os növekedést ért el ugyanebben az időszakban. Az Instagram sikerének egyik kulcsa a 'reels' nevű rövid videós termék, amely hasonlóan népszerűvé vált, mint a TikTok fő funkciója. Emellett az Instagram rendelkezik fejlettebb fotómegosztó eszközökkel is, amelyekre nagy igény van a felhasználók körében.

A TikTokkal ellentétben az Instagram óvatosabban bánik az új funkciók bevezetésével, kerülve az olyan kevésbé népszerű lehetőségeket, mint például a megvásárolható videók. Abe Yousef, a Sensor Tower vezető elemzője szerint az Instagram szélesebb közönséget céloz meg többféle közösségi média funkcióval, beleértve a fotómegosztást, történeteket és csevegést is. Ezzel szemben a TikTok még mindig nem kínál csoportos csevegési lehetőséget, ami korlátozza annak funkcionalitását.

A TikTok korlátozott fotómegosztási képességei is negatívan befolyásolják az általános felhasználói aktivitást. A vállalat egyébként állítólag egy dedikált fotóalkalmazás fejlesztésén is dolgozik pontosan ennek orvoslására. Az elemzése szerint így bár a TikTok továbbra is növeli felhasználóinak számát, ez lassabb ütemben történik. A TikTok havi aktív felhasználóinak (MAU) száma 2023 negyedik negyedévében 20%-kal nőtt éves alapon, ami jelentős csökkenés a korábbi évekhez képest.

Az Instagram letöltéseinek száma viszont 2023-ban meghaladta a 767 milliót, míg a TikTok 733 millió letöltést ért el ugyanebben az időszakban. A felhasználók átlagosan napi 95 percet töltöttek a TikTokon és körülbelül egy órát az Instagramon. Ezek az adatok azt sugallják, hogy bár a TikTok továbbra is népszerű platform marad, az Instagram sikeresen tartja magát versenyben újításaival és sokoldalú funkcióival.