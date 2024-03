Megszületett a döntés: új mesterséges intelligencia szabályozás jön az Európai Unióban

Az Európai Parlament a mai napon elfogadta a mesterséges intelligencia (MI) szabályzásáról szóló uniós rendeletet. A várhatóan még idén tavasszal életbe lépő jogszabályt megszegő vállalatok a jövőben akár 35 millió eurós (több mint 13 milliárd forintos) büntetéssel is szembenézhetnek- derül ki a Baker McKenzie Ügyvédi iroda közleményéből.

Amint az Európai Unió Tanácsa is formálisan jóváhagyja az MI Rendeletet, az új uniós jogszabályt kihirdetik, és 20 nappal később hatályba is lép, azonban a legtöbb szabály két évvel később válik alkalmazandóvá. A világon ez az első átfogó, kifejezetten a mesterséges intelligencia fejlesztésére és használatára vonatkozó jogszabály, amelynek célja többek között az MI biztonságos működésének elősegítése és az egyének alapvető jogainak védelme.

A rendelet kockázati alapú szabályozást vezet be az mesterséges intelligencia rendszerekre, ami bizonyos típusú MI-rendszerek használatát meg is tiltja, valamint a magas kockázatú MI-megoldásokra szigorú szabályokat vezet be. Az MI Rendelettel kapcsolatos szabályszegéseket az illetékes hatóság a GDPR-nál is szigorúbb bírsággal büntetheti.

Ennek következtében a bírság bizonyos esetekben elérheti akár a 35 millió eurót, vagy a jogsértő szervezet előző pénzügyi évében elért teljes éves világpiaci forgalmának 7 százalékát kitevő összeget (attól függően, hogy melyik érték a magasabb a kettő közül).

A mesterséges intelligencia rendszereket használó, illetve fejlesztő vállalkozásoknak érdemes időben elkezdeniük felmérni, hogy az MI Rendelet milyen hatással lehet a működésükre. Összetettebb, magasabb kockázatú rendszerek esetében kiemelt fontosságú, hogy a társaság egy átfogó és hatékony stratégiát dolgozzon ki arra, hogy milyen eszközökkel és határidőkkel felel meg az új jogszabályi követelményeknek

– hangsúlyozta dr. Vári Csaba és dr. Gaál András, a Baker McKenzie Ügyvédi iroda szakértő ügyvédjei.