Meglépte a Telekom, Yettel, Digi, Vodafone: ezekkel az ajándékokkal halmozzák el az előfizetőket

Tavaly hatalmas áremelés történt nemcsak a mobilszolgáltatók díjcsomagjait illetően, de az otthoni internet és TV-szolgáltatások áraiban is: a legtöbb helyen több százaléknyi emelés történt, amit sokak pénztárcája megérzett. A Pénzcentrum most annak járt utána, hogy vajon milyen ajánlatokkal csábítják a szolgáltatók az előfizetőiket, és hol mit tartalmaz a legolcsóbb és a legdrágább csomag. Nem utolsósorban pedig mennyibe kerülnek ezek a szolgáltatások jelenleg.

Bár a pandémia lecsengése óta sokan visszatértek az irodákba, illetve már az iskola sem online formában folyik, de ennek ellenére is nélkülözhetetlen az otthonainkban a stabil internetkapcsolat. Azonban korántsem mindegy, hogy mit tartalmaznak ezek az előfizetések, hiszen ezekben az esetekben nemcsak az internetet érdemes nézni, hanem a tévészolgáltatást is, hiszen a streaming szolgáltatások elterjedése ellenére is még mindig százezrek választák a tévénézést. A Pénzcentrum most annak próbált utánajárni, hogy Magyarország legnagyobb szolgáltatóinál (Yettel, Telekom, Vodafone és Digi) mégis milyen csomagok érhetőek el és milyen mélyen kell a zsebünkbe nyúlnunk ahhoz, hogy a létező legjobb csomagot tudhassuk magunkénak.

A tavalyi év végén, idén év elején jelentették be a szolgáltatók, hogy kénytelenek az információ miatt árat emelni a szolgáltatásaikon, ami 2023 márciusában a már meglévő szerződéseket is érintette. Bár a meglévő szerződéseket nem fenyegeti egy újabb áremelés veszélye, azonban érdemes alaposan körülnéznünk, hogy ha új előfizetésen törjük a szemünket. Az árak ugyanis nagyon eltérőek lehetnek, attól függően, hogy hol és milyen csomagot választunk.

A Yettel esetében a legolcsóbb tévészolgáltatás 4000 forintba kerül, ami 53 csatornát tartalmaz, míg a legdrágább opció havi 6000 forintba kerül. Ezutóbbi 93+3 csatornát tartalmaz. Ezen kívül a Yettelnek vannak otthoni internetcsomagjai is. Ha tévét és internetet is tőlük vesszük, akkor az 53 csatornás szolgáltatás 2000 forintba kerül, amin felül, ha 2 évre bérlünk routert, akkor havi 1000 forintot fogunk fizetni, míg, ha 1 évre kérjük, akkor 2000 forintot. Így lesz az internetszolgáltatás 7990 forint, azaz összesen az alap tévécsomaggal 9990 forintot fogunk fizetni. Ha pedig az L-es, azaz a legnagyobb TV-csomagot szeretnénk, akkor 11990 forintot kell fizetnünk. Az első hónapban a Yettelnél a csomagot 0 forintért igényelhetjük, amin felük nagy előnye a csomagnak, hogy korlátlan internetet kapunk, ráadásul egy olyan routert, amit mindössze a konnektorba kell bedugnunk, így nincs szükség kábelezésre, ráadásul bárhol tudjuk használni az országban, ahol van áram és mobilnet.

A Vodafone-nál négyféle internetet és tévét is tartalmazó csomagból választhatunk. A legolcsóbb, Net L csomag 500 Mbit/s letöltési sebességet és természetesen egy WiFi modemet tartalmaz, illetve egy TV HD Alap csomagot. Ebben 69 csatorna van, illetve kétféle streaming szolgáltatást is kapunk ajándékba: az RTL+-t, illetve a Story4 streaming oldalát. Ennek ára az első félévben 4570 forint havonta (miután egy akció keretében a Vodafone most fél évig féláron adja az internetet), ezután pedig 4570 forintot kell fizetnünk. A Vodafone-nál a legdrágább csomag Gigabit Net-et tartalmaz, amivel 1000 Mbit/s maximális letöltési sebességet biztosít, illetve a TV HD Extra HBO Pak jár hozzá. Ebben a tévécsomagban 116 darab csatorna van, illetve megkapjuk mellé HBO Max-ot, RTL+-t, a TV2 és a Story4 streaming oldalát, illetve a Da Vinci Kids-et is. Ez a csomag az első félévben 8635 forintba kerül havonta, ezután 11980 forintot kell fizetnünk.

A Magyar Telekomnál is többféle csomagból választhatunk: a Vodafone-hoz hasonlóan itt is többféle internet- és tévécsomagot tudunk összeállítani magunknak. A legolcsóbb lehetőség a szolgáltatónál a televízió esetében az S-es csomag, ami 35 csatornát, illetve Archív TV-t és TVGO-t tartalmaz. Ez 3888 forintba kerül havonta, és ha a költségek minimalizálására törekszünk akkor a NET 250/70-es csomagot tudjuk mellé választani. Ez 250/70 Mbit/s-ot tartalmaz maximálisan és 5448 forintba kerül havonta. A legdrágább opció a Telekomnál a tévé esetében jelenleg a TV L+ HBO Max csomag, ami 116 csatornát tartalmaz az Archív TV és a TVGO mellett, illetve ingyen megkapjuk még a TV2 Play Prémium, az RTL+ Active, a Record&Go, a FilmKlub és az HBO Max szolgáltatásokat is. Mindezt havonta 9336 forintért. Ha pedig ki akarjuk maxolni a lehetőségeinket, akkor emellé tudjuk választani a Gigaerős netet, ami 2000/1000 Mbit/s-ot tartalmaz havonta 8424 forintért.

A DIGI-nél ha most fizetünk elő, akkor az első négy hónapban 3900 forintba kerül az internet, ezután pedig 6490 forintot kell fizetnünk. Ezért 1000/300 Mbit/s maximális sávszélességet kapunk, azonban 12 hónapnyi hűségnyilatkozatot alá kell írnunk. Ehhez tudjuk igényelni a DIGI TV-t, ami 103 digitális csatornát tartalmaz. Egy éves hűséggel ez a csomag 3890 forintba kerül.

Ezen kívül választhatunk természetesen egyben is csomagokat. Ebben az esetben a legolcsóbb megoldás a DIGI NEKEM 1000 CSOMAG, amiben DIGINET 1000++ WIFI 6 opció van, illetve DIGI TV, és DIGITEL 250 van. Utóbbi a vezetékes telefonvonal, aminek keretei között belföldön 4 forintért hívhatunk helyi telefonszámokat, míg mobiltelefont 6 forintért percenként. Ez egy éves hűséggel az első 4 hónapban 6400 forintba kerül, ezután pedig 8990 forintba. Ez a DIGI legdrágább csomagja, de választhatunk olcsóbb opciót is: havi 7320 forintért ugyanezt a csomagot megkaphatjuk, annyi különbséggel, hogy itt DIGINET 100-at kapunk, ami 100/100 Mbit/s internetet jelent.

Érdemes az árak mellett arra is vetni egy pillantást, hogy pontosan mennyien is fizettek elő az elmúlt években a szolgáltatásokra. Bár a KSH adataiból az nem derül ki, hogy kik melyik csomagot választották, azonban az tisztán látszik, hogy az emelkedő árak ellenére is egyre többen választanak valamilyen mobil csomagot.

Ennyien fizettek elő

Ahogyan az a lenti táblázatból is látszik az elmúlt években a televízió népszerűsége egyértelműen csökkenni látszik: egészen 2020-ig nőtt az előfizetők száma, majd a pandémia végével drasztikusan csökkent. 2020-ban ugyanis még 3 millió 795 ezer magyar tévéelőfizetőt tartott számon a KSH, addig ez a szám 2021-ben 3 millió 750 ezerre csökkent, majd 2022-re már csak 3 millió 524 ezer főt számoltak. Ez pedig 2020 és 2022 között 7 százalékos, míg 2021 és 2022 között 6 százalékos csökkenést jelent.

Az internet előfizetések száma azonban folyamatosan nőtt az elmúlt években, bár fontos megjegyezni, hogy ez a tendencia csökkenni látszik. 2015-ben még mindössze 2 millió 565 ezer háztartásban volt vezetékes internet, ami 30 százalékos növekedést jelent 7 év alatt. Azonban az állandó 6-7 százalékos növekedés 2019-re már csak 3 százalékossá csökkent: ekkor 3 milli 64 ezeren fizettek elő, míg 2022-ben 3 millió 347 ezren. 2021-ben 3 millió 246 ezer előfizető volt, ami szintén 3 százalékkal kevesebb mindössze, mint a tavalyi adatok.

Fontos kiemelni azonban, hogy ezek az adatok csalókák lehetnek. A mai napig ugyanis rengetegen vannak, akiknek semmilyen előfizetésük nincsen, míg megint másoknak akár több is lehet egyszerre. Mindezek mellett azt is meg kell jegyezni, hogy a fenti összegek mindössze tájékoztató jellegűek, illetve nem fedik le a teljes kínálatot. A legtöbb cég ugyanis többféle lehetőséget is kínál, illetve különbözőképpen is lehet variálni a csomagokat.