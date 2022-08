Meglepő jelentés: a közösségi média után erre kattantak rá a magyarok a telefonjaikon

A magyarok 73 százaléka használ valamilyen pénzügyi alkalmazást, amely így a második legnépszerűbb applikáció típus a közösségi média alkalmazások után – derül ki egy friss kutatásból. Az online bankolás legnagyobb előnyeként a gyorsaságot és kényelmet nevezték meg, míg a személyes ügyintézésben leginkább a közvetlenséget és személyességet kedvelik. A válaszadók alig egyharmada jár rendszeresen bankfiókokba, viszont hiteltermékeket inkább személyesen szeretünk igényelni.

A magyar lakosság fele hetente többször is használja az internetbankját a Magyar Bankholding reprezentatív kutatása szerint. A megkérdezettek 22 százaléka válaszolta azt, hogy hetente egyszer lép be a felületre, és mindössze 2 százalékuk teszi ezt ritkábban, mint havonta. Hasonló népszerűségnek örvendenek a banki mobilapplikációk is: a lakosság 56 százaléka hetente többször, 19 százalékuk heti egyszer használja a bankja által biztosított alkalmazást, és a megkérdezettek mindössze egy százaléka nem használja bankja applikációját okostelefonján.

A felmérés résztvevőit arról is kérdezték, mit tartanak az online ügyintézés előnyeinek. A válaszadók zöme szerint gyors és kényelmes az interneten intézni pénzügyeinket. Emellett többen is praktikusnak és egyszerűnek találják az otthonról való bankolást. Ezzel szemben alig érzik hátrányait az emberek az internetes bankolásnak. A legelterjedtebb érv vele szemben az, hogy meg kell jegyezni a fiókunk jelszavát, de ezt is csak az emberek 16 százaléka jelölte meg hátrányként.

Átalakul a személyes ügyintézés

Az otthonról elérhető felületek használatának terjedése mellett csökken a személyes ügyintézés népszerűsége: az emberek közel kétharmada évente kevesebb mint öt alkalommal látogat el bankfiókokba. A felmérés során csak a válaszadók 30 százaléka nyilatkozott úgy, hogy jellemzően személyesen intézi a pénzügyeit.

Több hátrányát is kiemelték a felmérés résztvevői a személyes ügyintézésnek. A legtöbben a hosszú várakozási idő miatt kerülik el, de az emberek több mint fele hátrányként éli meg azt is, hogy utazni kell a bankfiókokhoz. Emellett a lassú ügyintézés és a feleslegesnek tűnő, sok papírmunka miatt választanak más módokat.

A visszajelzések alapján a személyes ügyintézés legnagyobb előnye, hogy könnyebben meg lehet kérdezni az ügyintézőt, ha valamiben bizonytalanok vagyunk, mindemellett az emberek fele előnyként tekint arra is, hogy személyes, közvetlen kapcsolata lehet bankja munkatársaival.

Ginzer Ildikó ehhez kapcsolódva hozzátette: „Ismerjük a személyes ügyintézés előnyeit, és fontosnak tartjuk, hogy ügyfeleinknek a jövőben sem kelljen lemondani arról a közvetlenségről és tanácsadói hozzáállásról, amellyel ilyenkor találkoztak. A Magyar Bankholding tagbankjai fiókhálózatának modernizációja is azt szolgálja, hogy minden ügyfelünk számára könnyen megközelíthető, ugyanakkor szolgáltatások széles körét nyújtó, kellemes környezetet biztosító fiókokban várhassuk ügyfeleinket.”

Bonyolult ügyeket még nem szívesen intézünk online

Konkrét termékek esetében még változó az online ügyintézés népszerűsége: leginkább biztosítási, illetve megtakarítási termékeket igénylünk interneten, bonyolultabb ügyintézéssel járó termékek esetében kevésbé népszerűek az online megoldások. A különböző hiteltermékek intézéséhez (hitelkártya, személyi kölcsön, jelzálog-, folyószámlahitel, áru- és autóhitel) megközelítőleg a lakosság fele szívesebben megy be bankja fiókjaiba. Ennek leginkább az az oka a felmérés résztvevői szerint, hogy személyesen azonnal választ kaphatnak kérdéseikre, és tanácsot kérhetnek anélkül, hogy várniuk kellene a válaszra.

A közösségi média után a pénzügyi applikációkat használjuk a legtöbbet

A válaszadók átlagosan 24 alkalmazást tárolnak készülékükön, amelyek közül 11-et használnak rendszeresen. A legtöbbet (a kitöltők 87 százaléka által) használt alkalmazások a közösségi média applikációk, mint a Facebook és az Instagram. Mindemellett a kérdőív kitöltőinek 73 százaléka használ pénzügyi alkalmazásokat, amely így a második legnépszerűbb app-típus. Ebbe beletartoznak a banki alkalmazások, illetve a különböző költéskövető programok. Népszerű applikációk még a játékok (45%), a webshopok (40%), illetve az online újságok, streaming szolgáltatások és videómegosztók egyaránt 39 százalékos használati aránnyal.

Ami a pénzügyi alkalmazásokat illeti, leginkább az alapvető funkciókat használjuk, illetve ezeket is tartjuk nélkülözhetetlennek: forint átutalások/átvezetések, illetve számlaegyenleg lekérdezés – amelyeket az emberek háromnegyede veszi igénybe, és kétharmada tartja elengedhetetlennek. Emellett, a válaszadók több mint fele használja a mobilfizetés funkciót is.

A felmérés résztvevőit a pénzügyi alkalmazásokkal való elégedettségükről is kérdezték. A hagyományos banki applikációkkal az emberek közel kétharmada teljesen elégedett, 32 százalékuk semleges, és csupán 3 százalékuk mondta azt, hogy nem elégedett. A költéskövető, neobanki alkalmazásokkal kapcsolatban 40 százalékos az elégedettség, 56 százalék semleges, és szintén 3 százalékuk elégedetlen.

A felmérés résztvevőit arról is kérdezték, milyen biztonsági azonosítást használnak pénzügyi applikációjukba való belépés esetén. Legtöbben (58%) a kódbeírást jelölték meg, 49 százalékuk használ ujjlenyomat-olvasót, 40 százalékuk pedig jelszó és SMS azonosítási módszert. Az arcfelismerő egyelőre kevésbé elterjedt, a válaszadók 15 százaléka alkalmazza.