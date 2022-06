Kipukkadt a lufi? Nagy bizonytalanság uralja a kriptovaluták piacát

Az elmúlt pár hétben teljes volt a bizonytalanság a kriptovaluták piacán. A Luna napok alatt veszítette el szinte teljes értékét, míg a Tether egy ügyészségi egyezség kapcsán felfedte, hogy a dollárfedezet mellett számos más eszközt, például részvényeket is fedezetként használt tokenekhez. 2021 eleje óta először csökkent a kriptovaluták teljes piaci kapitalizációja 1000 milliárd amerikai dollár alá. A BlockBen szakértői szerint általános esés figyelhető meg a nemzetközi tőkepiacon, elsősorban az inflációs nyomás, valamint az orosz-ukrán konfliktus miatt, és amit a kriptovalutáknál látunk, elsősorban a piac természetes megtisztulása.

Hetek leforgása alatt több száz milliárd amerikai dollárral (USD) csökkent a kriptovaluták piaci kapitalizációja. A tavalyi, 2900 milliárd USD-s csúcsot követően a piaci kapitalizáció 2021 eleje óta először csökkent 1000 milliárd USD alá. A kriptopiacon bizonytalanság lett úrrá: a Luna kriptovaluta 4 nap leforgása alatt veszítette el szinte a teljes értékét, a befektetők több mint 7 milliárd USD-t vontak ki a Tetherből, miután az egy ügyészségi egyezség kapcsán felfedte, hogy a dollárfedezet mellett számos más eszközt, például részvényeket, is fedezetként használt tokenekhez. A legnépszerűbb kriptovaluta, a Bitcoin ára is 23 ezer dollár környékére zuhant vissza.

"Általános esés figyelhető meg a nemzetközi tőkepiacon, a világszerte tapasztalt inflációs nyomás, a befektetési alapok komoly veszteségei, a nemzeti jegybankok szigorításai miatt. Egyes stablecoinok esetében pedig a jelentős bizalomromlás oka az, hogy elszakadtak a dollárhoz rögzített árfolyamtól. Bár jó néhány baljóslatú elemzés lát napvilágot, a folyamat, amit látunk, leginkább a piac természetes tisztulása – hangsúlyozza Krocsek Attila, a BlockBen vezérigazgatója.

Hozzáteszi: jelenleg valóban alacsonyabb a kriptopiac mérete, mint az elmúlt 1,5 évben megszokott volt, de több éves távlatban nézve összességében a mai állapot is tiszteletreméltó. A Bitcoin árfolyama pedig például, bár nagyot zuhant, 2020 júniusában még 10 ezer USD körül mozgott, vagyis azóta így is közel megháromszorozta értékét.

A kriptopiac gyors fejlődése hirtelen változásokat is hoz magával, ez történt, történik most is, de hiszem, hogy újra összeszedi magát, mint már annyiszor

– fogalmaz Krocsek Attila.

Párhuzamot keresve a vezérigazgató hozzáteszi: a Tether-be (USDT) vetett bizalom megingása olyan, mintha a világ tőzsdéin a dollárba vetett bizalom rendülne meg alapjaiban. Ez a kriptovilág legnagyobb olyan eszköze, amihez képest jegyzik a többi eszközt. Ezért is volt akkora hatása, amikor elkezdett elválni a dollárhoz képest 1-1-es aránytól. A piac úgy reagált, hogy elkezdett más, USD alapú, auditált stablecoinok felé fordulni, mint az USDC vagy a BUSD. Amennyiben a tőzsdéken való kereskedés volumene is jelentősebb lesz ezeken a párokon, akkor a folyamat, amit látunk, valójában az USDT trónfosztása. Az USD alapú stablecoinok erejét azonban érzékelteti, hogy a jelenlegi legértékesebb 5 kriptovaluta közül 2 továbbra is ilyen eszköz.

A kriptovilágot tehát az említett külső tényezők mellett a legnagyobb stablecoint érintő bizalmi válság, és egy pár héttel ezelőttig Top 10-es kriptovaluta, a Luna lenullázódása rázta meg. A kriptopiac gyors fejlődése hirtelen változásokat is hoz magával, ez történik most is, de az ilyen periódusokat jellemzően újabb fellendülés követi.

Látható például, hogy az egyre magasabb inflációs ráta egyes coinok népszerűségének még jót is tesz, mert egyre több intézményi befektető lép be a kriptopiacra. Mindezek mellett pedig nem szabad megfeledkezni az évtized legnagyobb technológiai forradalmának tartott metaverzum fejlesztésekről sem. Az ezek mögött álló tokenek összesített piaci értéke már most 35 milliárd dollár körüli, pedig még csak a projektek nagyon kezdeti szakaszában vagyunk.

A kriptovaluták kapcsán mindig hangsúlyozni kell: egy nagy volatilitású eszközosztály, amely magas kockázattal jár és magas haszonnal is kecsegtet. Befektetőként a legtöbb, amit tehetünk, hogy diverzifikált portfóliót álltunk össze, ahol minél több eszköz között oszlik meg a kockázat. Másrészt olyan pénzügyi termékeket érdemes választani, amelyek mögött valós, értékálló letét van, mint az arany. Számos ilyen digitális pénzügyi termék található már a piacon, köztük az eBSO, amely auditált, tehát valódi, fizikai arany letét van mögötte

– teszi hozzá Krocsek Attila. Kiemeli: az is fontos szempont a befektetők számára, hogy engedéllyel rendelkező, auditált cégeken keresztül kapcsolódjanak a kriptopiachoz.