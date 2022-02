DeepL fordító: magyar nyelvre már a Google fordítót is lekörözi

A felgyorsult világban napi rendszerességgel fordul elő, hogy szükségünk lehet magasabb szintű nyelvtudásra, ha olyan témákkal találkozunk, amelyekben kevésbé vagyunk jártasak. Az angol, a német, vagy más nyelvek szükségesek a tanuláshoz, a munkához, sőt, még az online tartalomfogyasztáshoz is, éppen ezért szinte mindenkinek szüksége van az olyan megbízható nyelvészeti szolgáltatásokra, mint a DeepL fordító.

A fordító Deepl hogyan tett szert ekkora népszerűségre és miben rejlik a DeepL fordító sikere? Mennyire megbízható a DeepL fordító – tényleg jobb, mint a Google alkalmazása? Mit érdemes tudnunk a cégről, milyen támogatott nyelvekkel dolgoznak és miért minősül jobbnak a DeepL magyar fordítása? Miben más a DeepL fordító működési elve a legtöbb fordítóprogramétól?

Az online fordítás problémái

A legtöbb internetes felhasználó számára már régóta ismerős a Google Fordító vagy más fordítóprogramok használata: némelyek csak egy-egy szó, vagy szókapcsolat lefordítására alkalmasak, míg mások komplett mondatok, szövegrészek esetében is működőképesek – utóbbi kategóriába tartozik a Google Fordító is, amit egy aránylag megbízható alkalmazásként tartunk számon, azonban legtöbbünknek okozott már meglepetéseket.

Az online fordítás esetében minél hosszabb, összetettebb a lefordítani kívánt szöveg, annál inkább kerül előtérbe a pontatlanság problémája. A Google messze a legelterjedtebb „fordítóóriás”, jelenleg a világon beszélt nyelvek közül 109-re fordít, olyan számunkra egzotikus nyelveket is beleértve, mint például a katalán (spanyolországi népcsoport), a pastu (indoeurópai nyelvcsalád iráni ága), a shona (Zimbabwe hivatalos nyelve, bantu nyelv) vagy a szinhala (a Srí Lankán élő szingaléz népcsoport nyelve).

A Google Fordító esetében a legtöbb kritika a „kevesebb több” elvére irányul: habár a Google rengeteg nyelvre fordít, ezek többsége, különösen, ha nem angolról, hanem más nyelvről történik a fordítás (például magyarról szuahélire), meglehetősen pontatlan eredmények születhetnek. A Google-höz képest a DeepL fordító jelenleg 26 nyelven nyújt szolgáltatást, ami 2021-től kezdve magyar nyelven is ingyenesen igénybe vehető. A jelenlegi tapasztalatok szerint a DeepL fordító nem csak érzékenyebben dolgozza fel a nyelveket, de sokkal pontosabb és hitelesebb végeredményt nyújt, mint népszerűbb társai. De mitől ilyen jó a DeepL fordító, miben más a DeepL fordító működése, mint a Google-é?

A DeepL fordító működése

A DeepL fordító mesterséges intelligenciára hagyatkozva fordítja a nyelveket. A magyar esetében, ha magyarról angolra fordítunk (ami könnyebb a DeepL fordító számára is), hasonló eredményeket kapunk, mint a Google-nál. Az igazi minőségi különbséget akkor vehetjük észre, ha a fordítás angolról magyarra történik: a fordító DeepL hatékonyan elemzi a szövegkörnyezetet, felismeri az összefüggéseket, ezáltal az addig ismert fordítóprogramok közül ő nyújtja a legértelmesebb, az eredeti forráshoz hű fordítást a választott nyelven.

Fontos hangsúlyoznunk, hogy sem a Google, sem a DeepL fordító nem fog irodalmi minőségben fordítani, ne várjuk tehát azt, hogy a bemásolt, maximum 5.000 karakter hosszúságú szöveg logikai hibák, eltérések nélkül konvertálódik át a másik nyelvre. A DeepL fordító esetében inkább a félrefordítások, szókapcsolatok félreértelmezésének a lehetősége kisebb, a lefordított szöveg összességében pontosabb („magyarosabb”), mint más népszerű fordítóknál.

A DeepL fordító használata kapcsán elmondhatjuk továbbá azt, hogy az alkalmazás a leggyorsabban Chrome, illetve Firefox böngészőkből megnyitva fut, de telefonos applikációja egyelőre még nincsen. A DeepL fordító nem csak egyszerű, bemásolt szöveget, hanem maximum 5 megabájt kiterjedésű Word és PowerPoint dokumentumokat is fel tud dolgozni. DeepL Pro előfizetés esetén a DeepL fordító megszünteti az 5.000 karakteres beolvasási limitet, illetve az alapértelmezett havi 3 db fájlnál többet is beolvastathatunk a programmal. További érdekesség, hogy a fordító DeepL már önállóan is felismeri a fordítani kívánt szöveg nyelvét, a fordításhoz elég azt beilleszteni a vágólapról.

A cégről bővebben

A DeepL Translator (magyarosan DeepL fordító) egy olyan neurális gépi fordító szolgáltatás, amelyet 2017-ben adott ki a német, kölni székhelyű DeepL GmbH – korábban a Linguee nevű online szótárat is ez a cég hozta létre. A DeepL fordító alapelve nagyban hasonlít a többi, konkurens gépi fordítóéra, amelyek mesterséges intelligenciára és gépi tanulásra épülnek. A fejlesztők a korábbi Linguee online szótár szókincsére alapozták a DeepL fordító mesterséges intelligenciájának a működését, tanulását, ami egy rendkívül nagyteljesítményű, vízenergiával működő izlandi szuperszámítógépen dolgozik.

A DeepL fordító szolgáltatásának legtöbb technikai részletét nem hozták nyilvánosságra, így a felhasználók és a konkurens fordítók előtt egyelőre titok marad, hogyan éri el a DeepL fordító ezt az érthető, természetes hangzást. A fordító erősége a CNN (konvolúciós neurális hálózat) fejlettségében rejlik, így a program alkalmasabb a hosszabb, összefüggő szókapcsolatok elemzésére. A DeepL fordító oldala (deepl.com) nem tartalmaz hirdetéseket, a cég egy fordítói alkalmazásprogramozási felület licencelésével tervez pénzt keresni.

Mikor melyik fordítót érdemes használni?

Habár pontosságban jelenleg a DeepL fordító az első, a Google más szempontból még mindig a világ élenjáró fordítója. Az alkalmazás használatának megkönnyítése érdekében a Google már képes élőszóban történő diktálás alapján is fordítani, illetve a telefonunk kameráján keresztül beolvasott szöveget is képes lefordítani (például ha a boltban szeretnénk gyorsan megtudni, mit írnak egy termék dobozán).

Összességében elmondhatjuk, hogy a DeepL fordító akkor ideálisabb, ha munkához, tanuláshoz szeretnénk értelmező jellegű, megbízható fordítást készíteni. Sem a DeepL fordító, sem a Google nem fog irodalmi minőségű szöveget készíteni számunkra, azonban összetett szöveg esetén jelenleg a DeepL fordító mutatkozik alaposabbnak: sokkal érthetőbben fordít magyarra, a segítségével könnyen értelmezhetünk egy hivatalos e-mailt vagy külföldi szakirodalmat.

A Google fordító esetében az extrák és az azoknak köszönhető villámgyors fordítás nyújt igazán nagy előnyt a felhasználó számára. Egyik gépi fordítóprogrammal sem lehet összehasonlítani azt az élményt, amikor kamerán keresztül, a szöveg begépelése nélkül fordíthatunk le nyomtatott szöveget, például egy részletet egy könyvből, azonban az utóbbi hátulütője, hogy ez esetben jóval nagyobb a pontatlansági ráta.

DeepL fordító: nézzük a gyakorlatban!

A következő Paulo Coelho idézetet a következőképpen fordítja a DeepL fordító, illetve a Google Fordító – milyen finom különbségeket észlelünk a fordításokban?

Angol-magyar fordítás Google Fordító segítségével