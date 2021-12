Érdemes kivárni: pokoli népszerű műszaki cikk ára fog csökkeni 10-15 százalékkal nemsokára

Az SSD-k egyik legfontosabb komponense pár hét múlva még olcsóbb lehet, ezért megérheti kivárni annak, aki éppen egy ilyen kütyüt szerezne most be – írja a hvg.hu

A NAND flash típusú tárolókat ma már olcsóbban is be lehet szerezni, de aki kimondottan ilyen eszközökre vágyik, az jobban jár, ha a vásárlást a jövő évre halasztja – írja a lap. Ennek pedig az az oka, hogy a piacon egy jelentősebb árcsökkenés várható, ami többek közt az SSD-k árára is hatással lesz: a TrendForce piackutató 10-15 százalékkal kisebb árakat jósolt az előttünk álló időre.

És hogy mindez miért történhet meg? Azért, mert az év vége közeledtével a nagy telefongyártók leállítják beszerzési tevékenységüket (ők ezután már a saját főszezonjukra koncentrálnak), a többiek pedig felkészülnek az újévi ünnepekre. A NAND flash-piacot viszont ezek ellenére is túlkínálat jellemzi majd,

így pedig az árak a továbbiakban is inkább lefelé mozdulhatnak el az elemzés szerint.