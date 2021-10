Sok nő bízik ebben: így jönnének ki a COVID-járvány szörnyűségeiből

A fiatalok, a nők és az irodai dolgozók mentális és fizikai állapotára volt a legnagyobb hatással a pandémia és a korlátozások – derült ki eg friss felmérésből. Majd minden második nő tapasztalt magán szorongásos tüneteket, az irodai dolgozók közel fele levertségről, fáradékonyságról számolt be. A 18 és 24 év közöttiek 49 százaléka pedig egyre kevésbé lelte örömét a mindennapi dolgokban. Ugyanakkor ez az a korcsoport, akik leginkább érzik a változtatás szükségét...

A Huawei Technologies és az IPSOS tíz európai országban, köztük Magyarországon végzett, reprezentatív online felmérésében arra kereste a választ, hogy az elmúlt egy év, különösen a koronavírus-járvány és az azzal járó korlátozások milyen egészségügyi, mentális és szociális hatással volt az emberekre. Arról is kérdezték a felhasználókat, mit és hogyan terveznek tenni és változtatni fizikai és mentális egészségük javítása érdekében.

A nők és a fiatal felnőttek érintettek

Nem csak fizikálisan, de mentálisan is megterhelő volt az elmúlt egy év a magyarok számára. A válaszadók szerint a járvány időszaka negatív hatással volt életük különböző aspektusaira – nem csak fizikálisan, hanem mentálisan is. Az emberek 39 százaléka nem elégedett a stressz szintjével, 37 százalékuk küzd alvászavarral és 30 százalékuk azt állítja, hogy a járvány negatív hatással volt testalkatukra az elmúlt évben.A pandémia és a lezárások legrosszabbul a nőket és bizonyos mértékig a legfiatalabbakat érintették. Előbbiek életének különböző aspektusai rosszabbodtak, ráadásul egészségügyi problémákat is tapasztaltak magukon. Míg a legfiatalabbak több, mentális egészséget érintő kérdésben kimagaslóan negatív válaszokat adtak.

Minden harmadik nő érzete, hogy a lezárások a mentális egészségükre, testalkatukra és alvásminőségükre volt a legnagyobb hatással. Mintegy 31 százalékuk gondolja úgy, összességében romlott az életminősége a karantén-időszak alatt. Ugyanakkor beszámoltak arról is, hogy szignifikánsan romlott az anyagi helyzetük (41%) és nőtt a stressz-szintjük (44%) is.

Az elmúlt év hatásai a fiatal felnőtteket (18-24 év közöttiek) sem kímélték. Minden második válaszadónak csökkent az érdeklődése és egyre kevésbé lelte örömét a hétköznapi tevékenységek iránt. 46 százalékuk számolt be csökkenő koncentrációkészségről és figyelemzavarról, 39 százalékuknak pedig csökkent az önbizalma és romlott az önértékelése.

Hisznek az okoseszközökben

A 25-34 évesek és az irodai dolgozók közel kétharmada (64% és 62%) érzi leginkább szükségét annak, hogy változtasson mentális és fizikai egészségén. Míg a fiatalabb korosztály ezt új hobbik keresésével érné el, addig az irodai dolgozók leginkább környezetváltozásra vágynak: ők utazással, kirándulással, és családi, baráti találkozókkal töltődnének. Egy valamiben azonban egyetértenek: úgy gondolják, hogy az okosórák és egyéb viselhető okoseszközök segíthetnek terveik megvalósításában.

Sok magyar szerint a viselhető okoseszközök és az új egészségtámogató és fitneszalkalmazások segíthetnek különböző körülmények között. Minden második honfitársunk egyetért azzal, hogy összességében javíthatja az egészségi állapotát egy ilyen készülék, sőt, 51 százalék úgy véli, hatásos a stressz elleni küzdelemben is.

Különösen a 25-34 éves korosztály az, akik leginkább hisznek az alkalmazásokban és azok lehetséges pozitív hatásaiban. Ami a viselhető okoseszközök funkcióit illeti, a legfiatalabbak azok, akik ezeket nagyra értékelik: az akkumulátor élettartama és a vízállóság a két legfontosabb szempont a vásárlásnál.

Ha összességében vizsgáljuk, a lépésszámláló, a pulzusmérő, az alvásfigyelő alkalmazások, valamint a vérnyomás- és stressz-szintmérők mellett a véroxigén-szint mérő és a vérnyomásmérő funkció is meglehetősen népszerűek az okosóra-felhasználók körében.

Azért készítettük ezt a felmérést, hogy képet adjunk arról, milyen komoly hatást gyakorolt életünkre a járvány. Örömmel látjuk, hogy egyre többen ismerik fel az okoseszközökben – többek között okosórákban és okoskarkötőkben – rejlő lehetőségeket és számítanak rájuk hasznos eszközként, hogy saját fizikai és mentális egészségüket fejlesszék. (...)

- mondta Nagy Ivett, a Huawei Technologies Hungary fogyasztói üzletágának marketing igazgatója.