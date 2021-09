ASUS ExpertBook széria - Üzleti mobilitás felsőfokon (x)

PR Link a vágólapra másolva

A munkavállalók hatékonysága nagyban függ a kezükbe adott eszközöktől is. Ha azt szeretnénk, hogy a legjobbat hozzák ki magukból, akkor minden téren remeklő üzleti laptopokkal kell felruháznunk őket. Ez az elmúlt 2 évben kiemelt szerephez jutott, hiszen az itthon is óriási változásokat hozó otthoni munkavégzés az adatbiztonság mellett a hatékonyság területén is új kihívások elé állította az üzleti szereplőket.

Korábban egy átlagos munkanapon a reggeli készülődés után egyből a táskában landolt a céges laptop, majd pedig az irodába belépve, a belépőkártya lecsipogtatása után két perccel már az íróasztalon került felnyitásra és onnan nagyon el sem mozdult a nap folyamán. A laptopoknak sokkal kevesebb személyes igénynek kellett megfelelniük, míg manapság sokaknak úgy indul minden reggel, hogy a konyhapulton kávékészítés közben már a megbeszélésekhez kell csatlakozni. Nyilvánvalóan eddig is megvolt az igény a minőségre, a gyorsaságra és a megbízhatóságra, de ma már ezek más szinten vannak jelen. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az ASUS ExpertBook széria a modern üzleti élet igényeihez lett szabva. Az alig 1kg-os, elegáns és gyors ExpertBook B9-es család a cégvezetők és managerek álma. A MIL-STD 810G USA-katonai szabvány által felállított követelményeknek nem sok elektronikai eszköz felel meg, de a magnézium-lítium ötvözetű készülékháznak és belső erősítéseknek köszönhetően a B9-es modellek a terepen is magabiztosan helytállnak. Az ExpertBook B5-ös modellek között olyan különlegességekkel találkozhatunk, mint például az ExpertBook B5 Flip OLED, mely a televíziókból és okostelefonokból már jól ismert, gyönyörű, életteli színekkel operáló és szemünkkel is kíméletesebb OLED kijelzőt ötvözi az ExpertBook széria megbízhatóságával és az ASUS Flip modellekből már ismert, 360-fokban kihajtható érintőképernyős kialakítással. Az ExpertBook B1 modellek pedig a széles portkínálatukkal, egyszerű kialakításukkal a hatékonyság megtestesítői. A vékony kávákkal körülvett gyönyörű kijelző, a prémium anyaghasználat és a praktikus kialakítás mellé már csak a gyorsaságnak és a kiemelt adatbiztonsági megoldásoknak kell felsorakozniuk ahhoz, hogy a tökéletes üzleti laptopokról beszélhessünk. Előbbiről a legújabb Intel® Core™ i7-es processzorok és a villámgyors SSD tárhely gondoskodnak, míg utóbbiért az ujjlenyomat-olvasó és az arcfelismerős, privát takaróval is rendelkező webkamera mellett a TPM 2.0 biztonsági chip és az ASUS saját szoftveres megoldásai felelnek. Az AI zajszűrős mikrofonnal nem csak az irodai zajokat, hanem a szomszéd felújítást is száműzhetjük a meetingekről, az ASUS Control Center és ASUS Business Manager szoftverek segítségével pedig rendszergazdánkat sem kergetjük majd őrületbe, hiszen minden felhasználó egyéni hozzáférési jogosultságot kaphat, miközben a diagnosztikai funkcióknak köszönhetően szoftveresen és hardveresen is leegyszerűsödik a karbantartás. Természetesen az üzleti ügyfelek is élvezhetik a magyar nyelvű telefonos támogatás és ajtótól-ajtóig szolgáltatás előnyeit beleértve a felvételt, javítást és visszavitelt, miközben adatbiztonsági szempontokat is figyelembe véve olyan extrákkal is élhetnek, mint például az SSD megtartás vagy személyes szervizszolgáltatás. További információ az ASUS üzleti megoldásairól: ASUS ExpertBook Laptopok (x)

