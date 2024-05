Hatalmas bajban a gazdaság: brutál számok jöttek, ebből vajon hogy lehet kimászni?

Elmaradt a várakozásoktól, nem javult májusra vonatkozóan az ifo gazdaságkutató intézet németországi üzleti hangulatindexe.

Az ifo gazdaságkutató intézet honlapján publikált jelentés alapján májusra vonatkozóan a várt 90,4 pont helyett 89,3 pont, az előző havival megegyező lett. Az áprilisi értéket az ifo felülvizsgálat után 89,4 pontról módosította 89,3 pontra. Az index mindkét összetevője, az aktuális helyzet és a kilátások megítélése elmaradt a várakozásoktól, az aktuális helyzet megítélése romlott, a kilátások megítélése kevésbé javult.

Az aktuális helyzet megítélésének mutatószáma 88,3 pontra csökkent 88,9 pontról a várt javulás, 89,9 pont helyett. A kilátások megítélésének mutatószáma 89,7 pontról 90,4 pontra javult, kissé elmaradva a 90,5 pontos várakozástól. A felmérés megállapításait összefoglalva Clemens Fuest, az Ifo elnöke azt mondta: "a vállalatok kevésbé voltak elégedettek a jelenlegi üzleti helyzetükkel, de a várakozások javultak. A feldolgozóipar, a kereskedelem és az építőipar fellendülőben van, bár a szolgáltatási szektor kissé visszaesett. A német gazdaság fokról fokra dolgozza ki magát a válságból."

Az üzleti klíma a feldolgozóiparban sorozatban harmadszor javult. A vállalatok érezhetően elégedettebbek voltak a jelenlegi üzletmenetükkel. A következő hónapokra vonatkozó kilátások is kevésbé voltak pesszimisták, mint az előző hónapban. A rendelésállomány azonban tovább csökkent. Az index visszaesést szenvedett el a szolgáltatási ágazatban az aktuális üzleti helyzet kissé kedvezőtlenebb megítélése miatt. A várakozások viszont kissé javultak. A vállalatok további megrendelésekről számoltak be.

A kiskereskedelmi szektorban az index emelkedett. Az üzleti várakozások jelentősen javultak, de továbbra is a borúlátás a jellemző. Az aktuális helyzet megítélése is felfelé mozdult. Ezt a fejleményt elsősorban a nagykereskedelmi szektor hajtotta. Az építőiparban ismét javult az üzleti klíma. A vállalkozók elégedettebbek voltak a jelenlegi üzletmenetükkel. A várakozások is kissé kevésbé voltak pesszimisták. A megrendelések hiánya azonban továbbra is kulcsfontosságú probléma.

edi \ egr \ gkv

MTI 2024. május 27., hétfő 11:03