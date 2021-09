Forradalmasíthatja a csomagküldést ez a magyar találmány: futárokra sem lesz szükség

HelloVidék Link a vágólapra másolva

A 2016-ban debütáló, eredetileg kecskeméti megmérettetésből 2021-re már egy 3 országot és 37 középiskolás csapatot megmozgató vállalkozói versennyé lett az 5letből jövő! mintaprojekt. Idén az 5 döntős csapat közül 2-en is a határon túlról érkeztek, de az első helyezést és az azzal járó pénzjutalmat a tavalyihoz hasonlóan idén is egy Bács-Kiskun megyei iskola diákjai zsebelték be. Ötletük, a NetCsomag mobil applikáció röpke 26 órára csökkentené a csomagszállítás idejét, amelyhez ráadásul új járműveket sem kellene bevonni a forgalomba - írja a HelloVidék.

A kifejezetten 10. és 11. évfolyamos középiskolai osztályokat megcélzó vállalkozói versenyről Farkas Bence József, Kovács Regő Gyula és Szabó Bence Zsombor még 2019-ben hallottak először, és noha már az első adandó alkalommal megmérettették magukat, akkor félidőben kiestek a vetélkedőből. A következő tanévben megváltozott iskolai körülmények ellenére ismét ringbe szálltak: szerencséjükre a potenciális startupjuk ötletén nem sokat kellett gondolkodniuk. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az ötlet hasonló elvre épít, mint a mostanában egyre népszerűbb autómegosztó rendszerek, melyek egyaránt szolgálják a sofőr, az utas és nem utolsó sorban a környezet érdekeit. Nagy álmom, hogy az Uberhez hasonló vállalkozásom legyen. Lenyűgöz, hogy van egy olyan taxivállalat, akinek egy taxija sincs. Arra gondoltam, nekem miért is ne lehetne egy olyan csomagküldő szolgáltatásom, amihez nem kell egy postakocsi sem? - emelt ki még egy ihletforrást a csapat egyik tagja, Kovács Regő Gyula. A teljes cikk a HelloVidék oldalán olvasható.

