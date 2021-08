Óriási készlethiány lehet szeptemberben ezekből a termékekből: akkor már ne keresd őket

Nyakunkon a szeptember, és hamarosan újra becsengetnek az iskolákban. Idén remélhetőleg már nem az otthoni íróasztal vagy ebédlőasztal előtt kuporognak a diákok, hanem végre az iskolapadot koptathatják. Egy azonban biztos, fel kell készülnie a szülőknek egy esetleges újabb digitális vagy hibrid oktatásra. A világ megváltozott, már nem lehet többé csak a könyvekre és a füzetekre támaszkodni, a diákoknak digitális eszközökre is szükségük van.

Nehéz év van mögöttünk, és az iskolakezdés minden évben jelentősen megterheli a családi kasszát. Be kell szerezni a tanszereket, füzeteket, ha elsős kisdiákról beszélünk még hosszabb a lista: tolltartó, iskolatáska, tornacipő, ceruza-, festék-, ecsetkészlet és még hosszasan lehet sorolni. A pandémiás helyzetben a hagyományos oktatási eszközök mellett a laptopok is felkerültek a listára. Sokan próbálták a rendelkezésre álló laptopokkal megoldani a kialakult helyzetet, de a home office és a digitális oktatás gyakran kihívások elé állította a szülőket, nem beszélve azokról a családokról, ahol több gyermek is van.

Szakértők tapasztalatai alapján a pánik és a roham már a vírushelyzet legelejétől tapintható volt. Tavaly márciusban az érdeklődés már a többszöröse volt a megszokottnak. A vásárlók jelentős részét a home office céllal keresők tették ki, az iskolások körül nagy volt a bizonytalanság. Amíg egy munkaeszköz nélkülözhetetlen, addig a tanulás segédeszközei nem mindig fértek bele olyan egyszerűen egy-egy nehéz helyzetbe került család költségvetésébe.

Népszerűek a felújított laptopok

A felújított laptopok nagy segítséget jelenthetnek a családoknak, ugyanis töredék áron tudnak magas minőségű, strapabíró laptopot vagy PC-t vásárolni. Egyre nagyobb népszerűségnek örvend a felújított laptopok piaca, nem hiába. Egy felújított prémium kategóriás laptop vásárlásával akár 75%-ot is spórolhatunk egy újhoz viszonyítva.

A felújított laptopok nem az apróhirdetésekből ismert agyonhasznált eszközök, hanem prémium üzleti laptopok, pc-k, amelyek kimondottan időtállóak, munkára, 8-10 éves időszakra tervezett gépek. Napi 8-24 órás munkavégzéshez készültek. Felújított gépeink többnyire nyugat-európai bankok és nagyvállalatok 1-3 évet használt, hibátlan állapotú márkás gépei, amelyeket lecserélnek vadonatújakra a lízingcégnél

- hangsúlyozta Tóth Péter, a Furbify laptop szakértője. Az iskola szeptembertől a hagyományos módon folytatódik, de az offline oktatásban sem lehet már elhanyagolni a laptopokat, a megkérdezett tanárok egybehangzó véleménye is az, hogy folyamatosan nőni fog a szerepük.

A digitalizáció a civilizációnk része és a versenyképesség kulcsa. Még nincs igazán kiforrott kultúrája hazánkban a digitális oktatásnak, fejlődnie kell, de nagy potenciál rejlik benne. A vírushelyzet alatt egyes zeneiskolák például képesek voltak a teljes tanévet digitális oktatáson keresztül sikeresen menedzselni. Számos minőségi, digitális tananyag érhető el online, amely kifejezetten elősegíti az új ismeretek elmélyülését. Vannak középiskolák, ahol a dolgozatok, házifeladatok egy részét továbbra is online kell beadni.

Egyre népszerűbb már a középiskolások között is, hogy nem füzetbe, hanem laptopba jegyzetelnek a diákok. A főiskolákon, egyetemeken ez teljesen bevett dolog. Nagyon hasznos platformként tud szolgálni, mint több füzet egyben, minden egyhelyen. A távoktatásban is valószínűsíthető, hogy a jövőben is kiemelt szerepe marad a digitális oktatásnak. Azonban fontos hangsúlyozni a megfelelő edukációt, a nebulókat meg kell tanítani helyesen és felelősségteljesen kezelni a számítógépet, ebben nagy szerep hárul a szülőkre is. Vannak útvesztők, de ezeket ki kell küszöbölni. Érdemes minél korábban felkészíteni a gyermeket a gépek használatára és felsőtől, ha van rád mód, már saját laptopot biztosítani számára, hiszen ez a jövő.

Készlethiány is lehet szeptemberben

Tavalyi évben a vírushelyzet alatt hirtelen készlethiány lépett fel. Globális trendekről beszélhetünk, amely a legfelsőbb beszerzési forrásoktól gyűrűzött tovább egészen a hazai lakosságig. A nagy cégek ebben az időszakban kivártak a géppark-frissítéssel, ezért csökkent a felújítható eszközök száma a piacon. Ezzel párhuzamosan a vállalatok, amelyeknél megnőtt a home-office igénye, elkezdték felvásárolni az új és felújított számítógépeket saját alkalmazottaik számára, ezzel is hiányt és áremelkedést teremtve a szektorban

– emelte ki Tóth Péter, a Furbify laptop szakértője és hangsúlyozta, hogy aki teheti, annak érdemes előre felkészülnie. Bár az árak növekedése most kissé mérséklődött, túl jó kilátásokról nem beszélhetünk. Az előző időszakokhoz hasonlóan bármikor újra kialakulhat nagyobb készlethiány, árcsökkenésre várakozni pedig jelenleg nem tűnik reális dolognak.

Olykor a szülők azt gondolják, hogy a lehető legolcsóbb új gép is megfelelő lesz a tanulásra, azonban ez csalódáshoz vezethet.

„Aki most áll vásárlás előtt segítség lehet, hogy a megfelelő iskolai eszközök processzora legyen i5 vagy i7 minimum harmadik vagy negyedik generációs. Legyen benne SSD meghajtó és minimum 8GB memória. Laptop esetében az ideális kijelző-méret általában 14 hüvelyk. A digitális oktatás tükrében pedig mindenképp webkamerás modellt válasszunk, más esetben külső webkamerát is vegyünk. A vásárlók tapasztalata szerint a tabletek nem váltak be a digitális oktatásban, általában azokat laptopra szeretnék cserélni. Nem tartják őket mindig teljes mértékben praktikusnak, és az operációs rendszerük nem teszi lehetővé bizonyos programok futtatását” - tette hozzá Tóth Péter.