Ennyire nem értenek az idős magyarok az internethez: esélyük sincsen felzárkózni?

Már a koronavírus-járvány előtt is megfigyelhető volt a trend, hogy a 65 év felettieknek egyre nagyobb százaléka használja az internetet. A pandémia azonban sokakat kényszerített rá, hogy digitális készségeket sajátítsanak el, kommunikációs, vagy szabadidős célból több időt töltsenek az online térben. Az idősebb, magyar lakosságnak több mint fele használja valamilyen célból az internetet, ezzel kissé alulmúljuk az Európai átlagot. Az internethasználatot az is nagyban befolyásolja, városban, vagy falvakban él az ember, mert óriási szakadék húzódik ebben is a lakosság egyes rétegei között. Azokra az idősekre pedig, akik főként a járvány alatt kezdtek netezni, nagy veszély is leselkedhet.

Az Eurostat friss adatai szerint 2020-ban 53 százalék volt azoknak a 65-74 év közötti időseknek a száma, akik a felmérés készítését megelőző 3 hónapban használták az internetet. Arányuk 2019-ben még csak 41, 2018-ban pedig csupán 31 százalék volt. A nagyarányú javulás ellenére még mindig elmarad az internetező magyar idősek aránya az uniós átlagtól, ami 2020-ban 61 százalék volt. Ugyanakkor nem egy olyan ország van Európában, ahol a 65-74 év közöttiek 90-98 százaléka használja a netet, más országokban az idősek egyharmada-egynegyede veszi igénybe a szolgáltatást. Pedig a mai világban már nehéz internet nélkül tájékozódni, ügyet intézni is.

2020-ban a 16-74 év közöttieknek 88 százaléka használta az internetet az utolsó 3 hónapban, Izlandon és Dániában ez az arány 99 százalék, míg Bulgáriában 70. Azonban, ha külön vizsgáljuk a 65 év feletti korosztályt, akkor már sokkal nagyobbak a különbségek. Izlandon (98%), Dániában (94%), Luxemburgban (91%), Svédországban (91%), Hollandiában (90%) és az Egyesült Királyságban (90%) elég magas az internetező idősek aránya. Mindeközben Görögországban (33%), Horvátországban (28%), Törökországban (27%), és Bulgáriában (25%) elég alacsony a számuk.

Akárcsak az EU-ban, Magyarországon is évről évre nőtt azoknak az időseknek az aránya, akik használják az internetet. Ez sok tényező együttes hatása lehetett, kezdve magának az internetnek a széles körű elterjedésével, azon át, hogy egyre többen lettek a 65 év feletti korosztály tagjai, akik korábban is aktívan interneteztek, használták a munkájuk során is.

A felsorolást egészen a koronavírus-járvány hatásaiig lehetne folytatni. Számszerűen a világban végbemenő változások hatására amíg 2008-ban még a magyar idősek 15 százaléka internetezett, 2018-ra 31 százalékra nőtt az arányuk. 2020-ban pedig a korosztálynak több mint a fele használta a szolgáltatást, ez a nagyobb ugrás az internetezők arányában nem lehet véletlen egybeesés.

Vidék vs. város

A járvány világított rá igazán arra a hátrányra, amelyet a kistelepüléseken, falvakban élők elszenvedhetnek amiatt, hogy nem férnek hozzá - megfelelő minőségű - internethez, nincsen meg a kellő digitális felszereltségük. A sikeres távmunka és távoktatás alapvető követelménye a megfelelő internetkapcsolat, illetve digitális eszköz. Az OECD május eleji statisztikája viszont azt mutatja, hogy a nagyvárosiak 9,9 százalékponttal előnyösebb helyzetben vannak az EU-ban. Magyarországon ez az előny 10,7 százalékpontos.

Ez azt jelenti, hogy amíg a nagyvárosokban élők háztartásainak 91,8 százalékában van megfelelő sávszélességű, stabil internetelőfizetés, míg a kistelepüléseken élők háztartásainak csak 81,1 százalékában. Maga az internetlefedettség is gátja lehet annak, hogy az idősek interneteznek-e vagy sem - viszont biztató fejlemény, hogy egyre többen használják az okostelefonokat a 65 év felettiek közül internetezésre.

Ne maradj le a 10 millió forintos támogatásról! Egyre több család igényli a babaváró hitelt. A termék népszerűsége nem véletlen, a feltételek teljesítése esetén ugyanis nem kell visszafizetni az akár 10 milliós támogatást. Külön ki kell emelni, hogy a babaváró program 2021 keretében felvett személyi hitel szabad felhasználású, azaz bármire elkölthető. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a babaváró hitelhez minden bank más feltételeket szab: például más az elvárt minimális jövedelem és a jövedelem terhelhetősége. A megújult Pénzcentrum babaváró hitel kalkulátor az aktuális banki feltételek alapján pontosan megmondja, melyik banknál milyen feltételekkel kaphatsz kamatmentes hitelt. Kalkulátorunkban egy kattintással megtudhatod, hogy a jövedelmed alapján mely bankoknál érhető el számodra a babaváró hitel. Ne maradj le a támogatásról, még akkor sem, ha nem tervezel gyereket, mert ügyesen befektetve még így is megérheti igényelni a babaváró hitelt. (x)

Veszélyes okoskütyük

Az NMHH 2020-as internetes felméréséből arra is fény derült: a 65 év felettiek nagy része nagyon gyorsan tudott adaptálódni az érintőképernyő és a viszonylag kicsi ikonok, billentyűk miatt sokaknak kezdetben nehezebben kezelhető okostelefonokhoz is. Az internetező 65 évesek és idősebbek túlnyomó részének (84%) van saját okostelefonja, amelyet használ is, és közöttük is a nagy többség (81%) internetezik is rajta.

A 65 éven felüli okostelefonos internetezők többsége (57%) azt mondja, hogy ő már rosszul is szokta érezni magát, ha nincs nála a készüléke - derült ki a felmérésből. Viszont miközben a pandémia következtében az idősek körében is elterjedtebbek és gyakoribbak a digitális megoldások és eszközök, ez a korosztály nincs felkészülve azokra a kockázatokra, amelyeket a nethasznált hordozhat. Márpedig őket az átlagosnál is jobban veszélyeztetik az olyan visszaélések, mint az adathalászat, az áloldalakról történő vásárlás vagy a hamis nyereményjátékok.

A tudástranszfer általában az idősebbektől a fiatalabbak felé irányul, ám a digitális világ kivételt képez: ezen a területen a legfiatalabbak jóval otthonosabban mozognak, mint a társadalom korosabb tagjai

- hangsúlyozta Tafferner Éva, az NMHH kommunikációs igazgatója. Az idősek a legtöbb támogatásra gyerekeiktől és unokáiktól számíthatnak, hiszen digitális kérdésekben leginkább az ő tanácsaikat követik. Ezért is fontos, hogy a fiatalabbak kellő jártasságot szerezzenek a netbiztonsági kérdésekben és jótanácsaikkal segítsék idősebb rokonaikat.

Az NMHH 5 pontja az idősek online biztonsága érdekében: