Tönk szélén a leghíresebb magyar fürdők: egyre több rokkan bele a nyitvatartásba, zárhat be végleg

Bár Magyarország híresen gazdag termál- és gyógyvizekben, fontos turisztikai vonzerő, a fürdők helyzete az utóbbi években nehezebbé vált. Az országban több mint 400 fürdő és uszoda működik, de a Covid-járvány és az azt követő gazdasági nehézségek sok helyen csökkenő vendégforgalmat és anyagi problémákat hoztak. Az infláció miatt a látogatók egy része ritkábban jár fürdőbe, miközben az üzemeltetők kénytelenek voltak árat emelni a növekvő energiaköltségek és szigorúbb szabályozások miatt. A fürdők egy része szezonális nyitvatartásra állt át, míg mások bezárásra kényszerültek. 2024-ben a vendégszám a 2019-es szint 90 százalékát érte el, de a jövő továbbra is bizonytalan.

Magyarországon összesen több mint 400 vizes létesítmény van: ebben benne vannak azok a sportuszodák, amik kifejezetten sportról szólnak, illetve azok a nagyon pici, szezonálisan működő és lokálisan érdekes fürdők, amik mondjuk egy kistelepülésen egy vagy két medencével működnek június elejétől maximum szeptember végéig. Ezeknek nagyjából 85-90 százaléka manapság is önkormányzati fenntartású, de azért most már van jó néhány magántulajdonban levő is, illetve van állami és részben állami.

Nincsenek azonban feltétlenül könnyű helyzetben, a Covid óta sokan csak küszködnek, és a látogatószám sem éppen úgy alakul azóta, ahogy szerenék - erről Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára beszélt a Pénzcentrumnak:

Ugyan a turizmusban már pozitív tendenciát kommunikál a kormányzat a szálláshelyadatok alapján, mi, fürdők azonban még azt látjuk, hogy a 2024-es vendégforgalom nem érte el a 2019-est. Ez szerintünk egyébként alapvetően arra vezethető vissza, hogy az elmúlt két évben jelentős volt az infláció mértéke, az emberek egy része már nem engedheti meg magának, hogy olyan gyakran járjon strandra, mint korábban. Tehát a vendégkörünk egy része eltűnt, vagy kevesebbet jár.

De persze nem csak a mindennapi kiadások drágultak, a fürdőbelépők is, igaz, hogy infláció alatti volt a drágulás. Ám kénytelenek voltak árakat emelni, a pandémia alatt moratórium volt, de utána a megnövekedett működési költségek miatt nem volt más választásuk. Mint kifejtette

Az általános energiaáremelés drasztikusan érintette a fürdőket, hiszen mi óriási villamosenergia-felhasználók vagyunk, de van egység, amely a gáz miatt is érintett. Illetve ezt kevesen tudják, de 2024. január 1-től a víz és csatornadíjak a nem lakossági fogyasztóknak drasztikusan megemelkedtek, átlagosan háromszor annyit kell fizetni a fürdőknek, mint korábban. De ott vannak még a vegyszerek költségei és a költségbérköltségek is, emellett életbe lépett egy új közfürdős rendelet, amelyik szigorúbb szabályokat ír elő, ami szintén emeli a költségeket a vízvizsgálatok, illetve a vegyszerhasználat kapcsán, és a gyógymedencék átalakítása is hátravan még sok helyen.

Összességében az látszik, hogy a 2019-es látogatószámnak a 90 százaléka volt 2024-ben a vendégforgalom, ami árbevételben ugyan több, de ez a kényszerű áremelés miatt van.

Sajnos van fürdő, ami kénytelen volt bezárni, illetve többen áttérnek a szezonális nyitvatartásra

- tette hozzá.

Mit várnak 2025-től a magyar fürdők?

Nem túl bizakodóak 2025-re nézve sem, pozitív irányú változás nem látszik.

Persze mi is látjuk, hogy az infláció stabilizálódott, a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedett, így csak reménykedünk abban, hogy több pénz marad a családoknál, amit fürdésre, kikapcsolódásra tudnak elkölteni idén.

- fejtette ki Balogh Zoltán. Arra a kérdésre, hogy a SZÉP kártya módosítások, hogy fele részben lakásfelújításra is el lehet költeni a zsebekben lévő összeget, hogyan fogják érinteni a magyarországi fürdők látogatottságát, azt válaszolta:

A szépkártyát illető döntéseknek van pozitív és negatív oldala is, viszont az eredeti cél szerinti felhasználást az intézkedés ugye csökkenti. Mi azt szeretnénk, hogy tényleg csak arra lehessen használni, amire eredetileg kigondolták. Viszont a 120 ezres aktív Magyarország zseb összegét sportolási célra is fel lehet használni, ami a mi szempontunkból jó, hiszen sok egységünkben van sportmedence is. Ebben egy kis pozitívumot látunk azért.

10 alig ismert magyarországi fürdő

A Fürdőszövetség főtitkárának segítségével összegyűjtöttünk 10 olyanmagyar fürdőt, ami kevésbé ismert, kevés a vendég és az árak is a földön járnak

Bükkszék

A Bükkszéki Salvus Gyógyfürdő híres a Salvus vízéről, amely különösen jótékony hatású a mozgásszervi és reumás panaszokra. A fürdőben található gyógyvizes medencék mellett élménymedencék és gyermekmedencék is várják a látogatókat. A fürdő egész évben nyitva tart, így télen-nyáron élvezhetjük a gyógyvíz jótékony hatásait. Felnőtt belépő: 3 000 Ft, gyermek: 1 500 Ft, nyugdíjas: 2 500 Ft.

Borgátafürdő

A Kis-Somlyó hegy lábánál található Borgátafürdő kalciumban és magnéziumban gazdag termálvizével vonzza a látogatókat. A fürdő szezonálisan tart nyitva, tavasztól őszig, és különböző hőmérsékletű medencékkel, valamint egy élménymedencével és gyermekpancsolóval várja a pihenni vágyókat. A környék kiváló kirándulási lehetőségeket is kínál. Felnőtt belépő: 2 800 Ft, gyermek: 1 400 Ft, nyugdíjas: 2 200 Ft.

Igal

Az Igali Gyógyfürdő különösen népszerű a reumás és ízületi problémákkal küzdők körében. A fürdőben található gyógyvizes medencék mellett szaunavilág és különböző wellness szolgáltatások is elérhetők. A családias hangulatú fürdő egész évben várja a látogatókat, és számos rendezvénnyel teszi még élménytelibbé a fürdőzést. Felnőtt belépő: 3 200 Ft, gyermek: 1 600 Ft, nyugdíjas: 2 700 Ft.

Sikonda

Sikonda fürdő a Mecsek hegység lábánál található, festői környezetben. A fürdő gyógyvizes medencékkel, élménymedencékkel és wellness szolgáltatásokkal várja a látogatókat. A gyógyvíz különösen jótékony hatású a reumatikus és mozgásszervi panaszokra. Felnőtt belépő: 3 500 Ft, gyermek: 1 800 Ft, nyugdíjas: 3 000 Ft.

Algyő

Az algyői Borbála Gyógyfürdő Szeged és Hódmezővásárhely között található, és csendes, családias környezetben várja a látogatókat. A fürdőben található gyógyvizes medencék mellett wellness részleg, szaunák és masszázs szolgáltatások is elérhetők. Felnőtt belépő: 2 500 Ft, gyermek: 1 200 Ft, nyugdíjas: 2 000 Ft.

Püspökladány

A Sárrét Kincse Gyógyfürdő és Strand Püspökladányban található, és egész évben várja a látogatókat. A fürdőben gyógyvizes medencék, úszómedencék és különböző wellness szolgáltatások állnak rendelkezésre. A fürdő különösen népszerű a helyiek és a turisták körében. Felnőtt belépő: 2 800 Ft, gyermek: 1 400 Ft, nyugdíjas: 2 300 Ft.

Leányfalu

A Leányfalui Termálfürdő a Duna partján található, és gyönyörű zöldövezetben várja a látogatókat. A fürdőben található gyógyvizes medencék mellett élménymedencék és gyermekmedencék is rendelkezésre állnak. A fürdő egész évben nyitva tart, és különböző rendezvényekkel is várja a látogatókat. Felnőtt belépő: 3 000 Ft, gyermek: 1 500 Ft, nyugdíjas: 2 500 Ft.

Göd

A Gödi Termálfürdő Budapesttől mindössze 24 km-re található, és egész évben nyitva tart. A fürdőben különböző hőmérsékletű medencék, szaunák és wellness szolgáltatások várják a látogatókat. A fürdő különösen népszerű a helyiek és a turisták körében. Felnőtt belépő: 2 700 Ft, gyermek: 1 300 Ft, nyugdíjas: 2 200 Ft.

Sárospatak

A Végardó Fürdő Sárospatakon található, és különböző hőmérsékletű medencékkel, csúszdákkal és szaunákkal várja a látogatókat. A fürdő különösen népszerű a családok körében, és számos rendezvénnyel teszi még élménytelibbé a fürdőzést. Felnőtt belépő: 3 200 Ft, gyermek: 1 600 Ft, nyugdíjas: 2 700 Ft.

Berettyóújfalu

A Bihar Termálliget Berettyóújfaluban található, és különböző hőmérsékletű medencékkel, gyógyvizes medencékkel és wellness szolgáltatásokkal várja a látogatókat. A fürdő egész évben nyitva tart, és különböző rendezvényekkel is várja a látogatókat. Felnőtt belépő: 2 800 Ft, gyermek: 1 400 Ft, nyugdíjas: 2 300 Ft.