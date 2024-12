Ez idén a legnépszerűbb társasjáték: sok fa alatt ott lapulhat 2024-ben, még nem késő beszerezni

Nemhogy kimenne a divatból, a társasjáték egyre népszerűbb ajándék karácsonykor. Már régen elmúltak azok az idők, amikor még elsősorban a társasjátékról a Gazdálkodj, okosan! vagy a Monopoly ugrott be mindenkinek. Annyiféle társasjáték van már a boltokban, annyi új játék jelenik meg minden évben, hogy még akinek ez a hobbija, az is nehezen marad naprakész. Aki pedig karácsonyra választana játékot, rengeteg időt elvesztegethet a válogatással, mire valamennyire felméri a kínálatot. Hogy senki se vesszem el a bőség zavarában, a Pénzcentrum idén is megkérdezte a főbb kifejezetten társasjátékos boltokat, illetve a nagyobb online piactereket is, mely játékok voltak a legkeresetebbek, mik a legfrissebb favoritok. Mutatjuk a toplistákat.

Tóth Balázs, a Gémklub senior marketing menedzsere lapunkkal azt közölte, hogy 2024-ben a társasjátékos trendek alapvetően nem változtak, vagyis továbbra is azok a társasjátékok szólítják meg legjobban az érdeklődőket – és ezt az igény igyekeznek kielégíteni a társasjáték-kiadók is –, amelyek magukkal ragadó, látványos játékelemeket használnak egy élvezetes játékmechanizmus működtetéséhez, ezzel maximalizálják a játékélményt. Ugyanakkor egyértelmű az a trend, hogy a könnyedebb, rövidebb játékidejű társasok felé fordult a figyelem - közölte lapunkkal.

"Nehéz lenne egy témára leszűkíteni a divatot, ugyanakkor felfedezhető, hogy nagyobb a bizalom a hazai kiadású játékokhoz ill. játékszerzőkhöz (Dűlőre jutunk, Fröccs, Spicy), valamint a világhírű világokhoz, márkákhoz (LEGO Monkey Palace, A Gyűrűk Ura - Párbaj Középföldéért). És bár a Gémklub alapvető missziója, hogy a társasjátékozást felnőttek számára való tartalmas és szórakoztató kikapcsolódási formaként népszerűsítse, látványosan megnőtt a kereslet a gyermek társasjátékok iránt. És bár a társasjátékozás legnagyobb rajongói most is keresik a különleges újdonságokat (Darwin utazásai, A tudattalan mélyén), és hajlandóak azért mélyebben is a pénztárcába nyúlni, emellett látható, hogy a piac az alacsonyabb árú, kisebb méretű játékok felé fordult" - részletezte tapasztalatait a 2024-es trendek kapcsán Tóth Balázs.

A Gémklubnál a 2024-ben legmagasabb példányszámban eladott játékok listáját idén is az örökzöld partijátékok (Cica, pizza, taco, gida, sajt; a Fedőnevek; a Dobble; a Fröccs; a Dixit; a Spicy és a Bang!) és a nagy népszerűségnek örvendő családi játékok (az Azul; a Ticket to Ride Európa; a Cascadia vadvilága ill. a Bűnügyi krónikák) voltak. Tóth Balázs hozzátette: a családi játékok között újdonságként a Dűlőre jutunk került a "klubba".

A 2024-es új megjelenések között kiugrik a gyerek társasjátékok iránti érdeklődés a Gémklubnál. Bár az is igaz, ezek többsége még év elején jelent meg, tehát egy teljes év forgalmával tükrözik a keresletet, szemben a második félévben megjelent családi és partijátékokkal - mondta el Tóth Balázs. A gyerekeknek szóló társasjátékok közül a Mutasd a nyelved! és Taco, cica, pizza; a partijátékok közül a Forró nyomon, és a Szellemtinta; a családi játékok közül pedig a Dűlőre jutunk, a LEGO Monkey Palace, a Harmónia, az Unlock! Rövid kalandok, a Szupercsapat, és A Gyűrűk Ura - Párbaj Középföldéért emelkedtek ki. A Gébklubnál

a legkelendőbb családi és gyerekjátékok 2024-ben a Nem én voltam!; a Taco, cica, pizza; a Mutasd a nyelved!; a Dobble Kids; a Dűlőre jutunk; a 7 Csoda: Párbaj; Az erdő; és a Cascadia vadvilága voltak.

Tóth András a Szellemlovas cégvezetője azt mondta lapunknak a 2024-es trendek kapcsán, hogy megfigyelésük szerint a kizárólag 2 fős játékok népszerűsége növekszik: három olyan játék (A légi társaság, A Gyűrűk Ura - Párbaj Középföldéért és a 7 Csoda: Párbaj) is szerepel a toplistán, amit csak kettesben lehet játszani. (Igaz, a Párbaj Középföldéért tulajdonképpen a 7 Csoda: Párbaj Gyűrűk Ura tematikájú továbbgondolása.)

Tóth András kitért rá, hogy a 7 Csoda: Párbaj a 2023-as összesített toplistán a 3. helyen szerepelt, viszont idénre már csak a 9. helyet tudta tartani. Azonban ez így is szép teljesítmény tekintve, hogy már 8 éves játékról van szó. Az Azul Mini és a Coffee Rush szintén szerepelt a tavalyi (2023-as) azévi megjelenések toplistáján, de akkor az összesített toplistára nem tudtak felkerülni. A Vigyáz(z)6! nagy meglepetés a listán: feltehetőleg köze lehet a nagy érdeklődésnek ahhoz, hogy 2023-ban az év második felében egyáltalán nem volt elérhető a játék. Viszont mégis hatalmas teljesítmény, hogy egy magyarul először 1998-ban megjelent játék még 2024-ben is toplistás pozíciót érhet el - mondta el a Szellemlovas cégvezetője.

A 2024-es összesített toplista:

A légi társaság A Gyűrűk Ura - Párbaj Középföldéért Kluster S Az erdő Tábortűz Vigyáz(z)6! Coffee Rush Harmónia 7 Csoda: Párbaj Azul Mini

A 2024-es megjelenések toplistáján szerepel 2 angol cím is, az Arcs, ami a Root nevű szintén nagy sikerű társasjáték alkotójának idei játéka, illetve a Heroes of Might & Magic III, ami pedig az ismert számítógépes játék társasjáték adaptációja - mondta el lapunknak Tóth András. Ezt ezért szokták kiemelni, mert a magyarul megjelenő játékok eladási darabszámai mellett nagyon ritkán tudnak angol játékok is felkerülni a toplistákra.

Ami a tavalyi év listáján a Szunnyadó Istenek volt, az idén A légi társaság. Mindkettő az év első negyedében jelent meg, és soha nem engedte el a vezető pozícióját onnantól kezdve. Gyakorlatilag egy külön ligában mozgott egész évben A légi társaság, meg se tudták más játékok közelíteni a sikerét

- mondta Tóth András. A 2024-es trendek kapcsán említette, hogy idén egyértelműen a kisebb dobozos, 6-12 ezer forintos árkategóriában mozgó játékok felé tolódott el a súlypont. Az ennél nagyobb, bonyolultabb játékok kevésbé voltak népszerűek, bár az idei megjelenéses listán szereplő két angol cím egyébként ebbe a kategóriába esik.

"Szintén népszerűek az egészen kis dobozos, apró játékok, mint a Kolbi, vagy a Tábortűz. A folyamatosan jelen lévő infláció egyelőre az átlagosnál kisebb mértékben érintette a piacot, de a vásárlóerő egyértelmű visszaesést mutat. Mivel a teljes iparág külföldi gyártásból dolgozik, a forint árfolyama jelentősen befolyásolja az árakat. Ha az euró és az amerikai dollár erősödik, akkor várható komolyabb, széles körű árváltozás, mint ahogy történt ez 2022-ben is" - mondta el a Szellemlovas cégvezetője.

A 2024-es megjelenések toplistája:

A légi társaság A Gyűrűk Ura - Párbaj Középföldéért Tábortűz Harmónia Dűne: Impérium - Felkelés A Mars terraformálása: A kezdetek 2 A fehér várkastély Arcs Heroes of Might & Magic III The Board Game Kolbi

Hódítanak a klasszikusok

A Pénzcentrum megkereste az eMagot is, milyen társasjátékok fogynak a legjobban az online piactéren. A válaszuk alapján a társasjáték rendelések több mint 60 százalékát fizették ki bankkártyával, mintegy háromnegyedüket kérték csomagautomatába vagy átvevőpontra. A megrendelt társasjátékok közel 40 százaléka volt olyan termék, amely elláttak Genius logóval, és az ügyfél a május óta elérhető előfizetéses hűségprogramot aktiválva rendelte meg.

Ha az eladások által generált bevételek alapján állítunk fel sorrendet, a Detective Dox – Balatoni tragédia című otthoni nyomozós játék áll az idei toplista élén. Ezt a kiadója az eMAG Marketplace-en keresztül árusítja, ezért a népszerűsége nagy örömünkre szolgál - közölték lapunkkal. A toplistán e játék mellett helyet kap még a Hitster című mobil applikációval kombinálva játszható zenei kvíz, számos gyűjtögetős kártya (Pokémon és futball tematika), de olyan klasszikusok is, mint egy póker- vagy römikészlet. Az ismert játékok közül az UNO, az azonos készítőktől származó Skip-Bo kártyajáték, a Cards Against Humanity, illetve a Carcassone társasjáték képviselteti magát a toplistán.

A társasjáték-toplista eladási bevételek alapján 2024-ben:

Detective Dox, Balatoni tragédia Hitster társasjáték Cards Against Humanity 2.0 társasjáték Pokémon kártyakészlet, 210 db véletlenszerűen válogatott kártya Skip-Bo játékkártya Texas 300 pókerkészlet, zsetonok és kártyák, fémdoboz Thinkfun Zingo társasjáték, 4 éves kortól 400 db-os UEFA EURO 2024 Németország futballkártya-készlet Pokemon Scarlet & Violet Obsidian Flames kártya készlet, 360 db Mágneses stratégiai játék gyerekeknek (Aurov) Medias römijáték Goliath Játék - Sequence Classic Pokemon kártya készlet, 165 db Tomy Lacoma Greedy Granny társasjáték 50 véletlenszerű Pokémon kártyakészlet Carcassonne - Big Box Uno - Flip Side Zanzoon Igaz vagy Hamis? Junior társasjáték Zing - A Fejjel Lefelé Kihívás játék Stumble Guys kártyakészlet (55 db arany)

Ha pedig megnézzük a toplistát eladott darabszám alapján is, akkor látható, hogy számos termék az eredeti Uno játékot megújító Uno Flip játékhoz kapcsolódik, illetve a Pokémon gyűjtögetős kártyajátékok közül kerül ki. Ugyancsak sokan rendelték a Stumble Guys videojátékon alapuló kártyajátékot, illetve a Hitster nevű, okostelefonnal együtt használható zenei partijátékot is, de olyan klasszikus társasjáték is helyett kapott a listán, mint a Scrabble szójáték.

A társasjáték-toplista eladási darabszám alapján 2024-ben:

Uno - Flip Side Detective Dox, Balatoni tragédia Stumble Guys tarka kártya készlet (55 db arany) Skip-Bo játékkártya, 162 kártya, többszínű Mágneses stratégiai játék gyerekeknek (Aurov) Hitster társasjáték Társasjáték Uno Flip kártyákkal 2-10 játékos számára Pokemon kártya készlet, véletlenszerű - 50 Pokémon játékkártya-csomag, 55 kártya, VMax, hologram, arany Tomy Lacoma Greedy Granny társasjáték 55 db arany Pokemon kártyakészlet Pokémon Játékkártya, 100 db kártya, 6 év+, többszínű Pokémon kártyakészlet, 210 db véletlenszerűen válogatott kártya 108 db UNO játékkártya készlet UNO FLIP kártyajáték Thinkfun Zingo társasjáték, 4 éves kortól Játék Uno - No Mercy Pokemon kártya készlet, 165 db, Silver, Gold és Black, The Twin Pokemon Nagy album, Collector Class, 432 kártya Scrabble

Másodkézből is sokan vesznek társast az ünnepekre

Lapunk megkereste a Jófogást is, náluk hogy alakultak a társasjátékos eladások 2024-ben. A válaszuk szerint a társasjátékok forgalma havonta hullámzik: nyáron általában csökken, míg karácsony közeledtével jelentősen megugrik. A 2024-es év során az előző év azonos időszakaihoz képest enyhe visszaesés figyelhető meg - közölték. Ugyanakkor a Jófogás statisztikái szerint a komplett játékkategória éves csúcspontját a karácsonyt megelőző hetekben éri el. Bár teljes december havi adatok még nem állnak rendelkezésre, szeptember és november között idén is több mint 30%-os növekedést tapasztaltak az oldalon ebben a kategóriában.

A téli hónapok egyértelműen a társasjátékok főszezonját jelentik a Jófogáson. Szeptember-októberben a kereslet és kínálat egyaránt emelkedni kezd, és decemberre az előző hónapokhoz képest megduplázódik. Ez a felfutás jellemzően kitart január-februárig is

- válaszolta a Jófogás a Pénzcentrumnak. Megosztották továbbá az idei évi "legeket is" lapunkkal.

A legdrágábban eladott társasjátékok toplistája 2024-ben:

Yu-gi-oh! kártya lap - 380.000 Ft Androméda társasjáték - 81.700 Ft 17 éves, Xian-ból származó Mah-jong (csont és bambusz) készlet - 70.000 Ft Chaos in the Old World + The Horned Rat kiegészítő - 65.000 Ft Shakespeare társasjáték csomag (alapjáték + kiegészítők) - 63.000 Ft Magic: The Gathering kártyagyűjtemény - 60.000 Ft Bakugan gyűjtemény - 55.000 Ft 17 társasjátékot tartalmazó csomag - 53.700 Ft MTG, Magic: The Gathering - 50.000 Ft Cashflow 101 társasjáték - 50.000 Ft

A leggyorsabban eladott társasjátékok toplistája 2024-ben:

World of Warcraft társasjáték Beugró társasjáték Fedőnevek társasjáték Robinson Crusoe - Kalandok az elátkozott szigeten társasjáték Warhammer 40000 LCG Pandemic (járvány) társasjáték Viticulture társasjáték 7 csoda társasjáték Sakktábla Gombfoci 36 csapat!

A legnépszerűbb hirdetések 2024-ben, melyek a legtöbb megtekintéssel rendelkeznek:

Stumble Guys Official Kártyacsomag, Album Stumble Guys Kártyacsomag, Album ( második sorozat ) Stumble Guys Invasion Mythic Edition bontatlan kártyacsomag Stumble Guys Kártya + Album Eredeti Stumble Invasion (Teljes Szett) Szellemek szigete társasjáték

Ha nem csupán a klasszikus értelemben vett "asztali" társasjátékokat nézzük, akkor a teljes társasjáték kategóriában az élen szerepelnek az olyan asztali játékok is, mint például a csocsó vagy a biliárd - közölte lapunkkal a Jófogás. A legdrágábban eladott játékok voltak ezek közül idén:

Garlando verseny csocsóasztal - 285.000 Ft Asztalifoci Garlando F-200 Evolution - 165.000 Ft Egyedi gyártású pókerasztal - 150.000 Ft Csocsóasztal acél lábakkal - 125.000 Ft Biliárdasztal felszereléssel és lámpával - 120.000 Ft

Hogyan válasszunk társasjátékot 2024-ben?

Ha olyasvalakinek választanánk társasjátékot, akinek nem ismerjük a készletét, mi van neki otthon, akkor legjobb, ha egy nagyon friss megjelenést választunk. Nézzük meg az idei év díjnyertes játékait és hogy azok mikor jelentek meg, válasszunk ezek közül egy friss játékot. Ha jól ismerjük a készletet, és azt, akit megajándékoznánk, érdemes lehet az alapján választani, legtöbbször hány fővel és milyen játékokkal játszik szívesen. A témát és a dizájnt is érdemes lehet figyelembe venni. Hogyha pedig családnak, gyerekeknek keresünk társasjátékot, akkor segíthetnek a - cikkünkben közölt toplistákon túl - a társasjátékos oldalak keresői, ahol már egészen részletesen tudunk szűrni mindenféle paraméterre: hány játékos által, hány éves kortól játszató és milyen típusú játék, amit keresünk. Ha abszolút bizonytalanok vagyunk, menjünk be egy társasos boltba és kérjünk segítséget az eladóktól.

Közben pedig ne felejtsük el: nem érdemes "kényszerből" társasjátékot venni, mert jobb nem jut az eszünkbe. Csak akkor adjunk társasjátékot, ha megtaláltuk a megfelelőt, ami biztosan örömet okoz majd! Ha nem érezzük azt, hogy a megfelelő játékot választottuk ki, akkor inkább menjünk biztosra, és vegyünk helyette mást, pl. egy puzzle-t. Nincs kiábrándítóbb, mint olyan ajándék társasjátékkal szenvedni karácsonykor, ami túlságosan nehéz, vagy éppen túl gagyi, esetleg már megvan otthon. Annál nagyobb öröm viszont egy gondosan kiválasztott társasjáték, amire egész karácsony alatt nem lehet ráunni!