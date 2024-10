Megszólalt a magyar lottómilliárdos: nem titkolja, erre költi a giganyereményt

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Maradj otthon, rejtőzz el! Ne változtass semmit! Fektesd be a pénzed! Csak néhány jó tanács azoktól az emberektől, akik a múltban hatalmas nyereményt zsebeltek be valamelyik lottón. Vannak persze szomorúbb történetek is, amelyek során megromlott valakinek a kapcsolata családjával, barátaival, sokan pedig teljesen elherdálták a nyereményüket, és még rosszabb helyzetbe kerültek, mint előtte - ha egyáltalán átvették a nyereményüket. A Pénzcentrumon korábbi történetekből válogattunk, hogy bemutassuk: a lottón nyerni nemcsak szerencse, de komoly teher és felelősség is.

Mint ahogy arról tegnap este a Pénzcentrum élőben tudósított, kihúzták az Ötöslottó 42. heti nyerőszámait, egy szerencsés játékos pedig a telitalálattal a minden idők legnagyobb lottónyereményét, 6 613 905 020 Ft-ot vihetett haza. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Ám a győztes korántsem dőlhet hátra, hiszen mint az mi is megírtuk, a szerencsés játékosnak a sorsolás másnapjától számított 90 napon belül kell jelentkeznie a nemzeti lottótársaságnál. 300 millió forintot meghaladó nyeremények esetén ugyanis a társaság külön telefonszámot, úgynevezett nagynyertes-vonalat tart fenn a győztesek számára, ezen kell jelentkezniük. Ezután kerülhet sor a személyes találkozásra, melynek keretében leadásra kerül az eredeti szelvény, és megvizsgálják annak érvényességét. Amennyiben a beazonosítás sikeres, a személyes adatok egyeztetését követően megkezdődhet a kifizetési eljárás. A nyertesnek Magyarországon nyitott folyószámlával kell rendelkeznie, mivel a nagy összegű nyeremények kifizetése minden esetben banki átutalással történik. Két évvel ezelőtt egyébként volt példa arra, hogy valaki azért bukta el a csillagászati nyereményt, mert nem jelentkezett időben. Az elmúlt évtizedekben elképesztő összeg halmozódott fel az át nem vett nyereményekből is. Ám ha végül át is veszi valaki a nyereményét, Magyarországon anonimitást élveznek a lottónyertesek, amivel általában élni is szoktak: nagyon ritkán állnak nyilvánosság elé az újdonsült milliárdosok. Létezik ugyanakkor Magyarországon egy úgynevezett nagynyertes kérdőív, amelyet a telitalálatos szelvény tulajdonosa a nyeremény átvételekor tölt ki, ha erre a döntésre jut. A Pénzcentrumon ennek az eredményeiről mi is beszámoltunk már korábban. Így amíg várjuk mit tudunk meg az újdonsült nyertesről, úgy gondoltunk, szemezgetünk kicsit a korábbi győztesek tanácsaiból, történeteiből. Néhány példa jó szemlélteti azt, milyen sokfelé vezethet az útja valakinek egy ekkora nyeremény után. Volt olyan győztes, akinek legfőbb célja az volt, hogy ne változzon semmi 2013 38. hetében egyetlen szerencsés játékos elnyerte az Ötöslottón a 3 087 029 290 forintos főnyereményt. Kiderült róla, hogy saját számokkal játszott, és a szelvényét valahol Kelet-Magyarországon adta fel. A nagynyertes a kérdőívben elmondta, hogy családtagjai már tisztában vannak a szerencséjével, ugyanakkor csak szükség szerint tervezi, hogy megosztana-e bármennyit is valakivel a hatalmas nyereményéből. Bár van néhány terve, még nem döntötte el, pontosan mire fogja költeni a pénzt. Elmondása szerint először jótékony célra fogja fordítani, de csak személyes meggyőződése alapján. Emellett fontolgatja továbbképzés és önfejlesztés lehetőségét is. Még arról is beszélt, hogy nem tervezi felmondani a munkahelyén. A nagynyertes jelezte azt is, hogy nem csak Magyarországot nem hagyja el, de még a jelenlegi lakhelyéről sem kíván elköltözni. Bár bízik abban, hogy a hatalmas nyeremény nem változtatja meg szoros kapcsolatait, aggódik azért, hogy a személyisége negatív irányba változhat, és fél attól is, hogy más ember lesz belőle. "Azt hiszem, minden erőmmel azon leszek, hogy ne változzam, vagy csak pozitív irányba" - mondta, majd hozzátette, hogy félelmei ellenére azért pszichológust nem vonna be a történtek feldolgozásába. Dupla szerencse: valaki rokonai születési számaival tudott hatalmasat nyerni 2020. december 19-én egy hazai játékos 3,959 milliárd forintot nyert az Ötöslottón, és szívesen megosztotta tapasztalatait a Szerencsejáték Zrt. nagynyertesek számára készült anonim kérdőívben. A válaszaiból megtudtuk, hogy korábban még soha nem nyert ilyen magas összeget, és hol önállóan, hol pedig barátaival együtt játszik. A játékos elárulta, hogy teljes egészében ő rendelkezik a nyereménnyel, és a szelvényt Budapesten adta fel. Személyes kapcsolat fűzi a kiválasztott számokhoz, hiszen azok tartalmazzák hozzátartozóinak születési dátumait és fontos életeseményeik időpontjait. Emiatt mindig ugyanazt az 5 számot választja. JÓL JÖNNE 2,7 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 699 918 forintot igényelnél 6 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 53 004 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 12,86%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank 53 149 forintos törlesztőt (THM 12,86%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Az interneten értesült a nyereményről, és bevallotta, az örömtől és meglepettségtől sokáig nem találta a szavakat. A jó hírt elsőként a közeli családjával közölte, akikkel tervezte is a nyeremény megosztását. A nyertes azzal számolt, az élete nem fog drasztikusan megváltozni, de azzal tisztában volt, hogy a körülményei igen. A nyereménye felhasználásáról annyit mondott, elsőként konyhai eszközökre és berendezésekre költ, később pedig tervezi új ingatlan és gépjármű vásárlását is. Ezen felül azért a hosszabb távú befektetéseket is fontolóra akarja venni, és számít szakértői tanácsadásra is. Annak a kérdésre, hogy folytatja-e a lottózást, igenlő választ adott, ugyanakkor jelezte, hogy egy kis szünetet tervez a játékban. Egy fillért sem adott a családjának Kevésbé vidám sztori az Egyesült Államokból: egy ottani nyertes 1,7 milliárd forintnyi összeget kaszált, és úgy volt, nem akar sok meggondolatlan lottónyertes sorsára jutni. Mint fogalmazott: A pénzügyi szektorban dolgozom, nem akartam a 70 százalékba kerülni, és persze soha többé nem akartam igazi munkát végezni. Ezért 3 millió dollárt ingatlanbefektetési alapok és részvényalapok kombinációjába tettünk, hogy egy stabil, rendkívül alacsony kockázatú, szilárd hozamú bevételünk legyen – nyilatkozta. Ezért 2 millió dollárért ingatlanokat vásároltak egy lakóparkban kiadásra – ez a befektetés magas hozamot biztosít alacsony kockázat mellett. Amikor elmondta a családjának, miként fektette be a nyereményét, azt hitte, hogy büszkék és lesznek rá megfontolt pénzügyi döntései miatt, de nem így történt. Hatalmas családi kirándulásról ábrándoztak, amit majd persze én állok, és azt is elvárták volna, hogy fizessem ki az összes adósságukat. Elmagyaráztam nekik, hogy 5 millió dollár sok pénz, de ahhoz nem elég, hogy a családtagjaimat támogassam belőle, erre ők kiakadtak Állítása azért, mert nem volt hajlandó elajándékozni a pénzét, a családja megszakította vele a kapcsolatot, onnantól kezdve nem látták otthon szívesen. Pedig nem árt okosan befektetni a pénzt, hiszen, mint ahogy arról a Pénzcentrum korábban már több alkalommal is beszámolt, gyakran megesik, hogy aki nagyobb összeghez jut - akár csak pár millió forinthoz - elherdálja az egészet, és még rosszabb anyagi helyzetbe is jut, mint a nyeremény előtt. Például két év alatt elverte nyereményét Szabó István, aki 1959-ben ütötte meg a főnyereményt. A férfi alkoholista lett, majd pedig teljesen kisiklott az élete: majdnem 25 évet ült börtönben. Az utólag nyilvánosságra hozott sztorikból tehát nagyon gyakran az derül ki, hogy azok, akik nem fokozatosan szerezték meg a nagy vagyont, vagy szoktak hozzá annak a kezeléséhez, és a luxus élethez, azoknak a kezei közül egyszerűen kifolyik egy nagyobb összegű nyeremény, esetleg még rosszabb is lesz az életszínvonaluk, mint a nyeremény előtt. Akár még el is adósodhatnak. A mostani gigaösszeg nyertesének sem árt tehát körültekintően eljárnia a nyeremény átvétele után.

