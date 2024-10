Csodálatos égi jelenségek tanúi lehetünk októberben: érkezik a második őszi szuperhold

Ahogy az év egyre hűvösebb időszakához érünk, az éjszakák is egyre hosszabbak lesznek. Ennek számos előnye van azok számára, akik szeretik idejüket a csillagos égbolt szemlélésével tölteni: immáron nem szükséges éjszaka közepéig fennmaradni ahhoz, hogy lássuk kedvenc fénylő pontjainkat, illetve nem kell nagyon korán kelnünk a hajnali égbolt gyönyörűségének átéléséhez - írja a Svábhegyi Csillagvzsgáló.

Októberben több különleges eseménynek is tanúi lehetünk: aki éppen Dél-Amerikában jár, megfigyelhet egy látványos gyűrűs napfogyatkozást. Természetesen Magyarországról is számos érdekesség kecsegtet ebben a hónapban, például ekkor következik be az Orionidák meteorraj maximuma, illetve a hónap 11. napjától talán megfigyelhetjük az év üstökös-sztárját, a C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS-t, amennyiben az túléli a Nap közelében történő elhaladást. Emellett 4 kisbolygó-oppozíciót és számos együttállást is tartogat számunkra az égbolt, így a hidegebb idő ellenére is érdemes felnézni az égre, amikor csak tehetjük.

Kisbolygó-oppozíciók októberben

Aki követi blogunkat, szinte minden hónapban találkozik az oppozíció fogalmával, illetve jelenségével. Az oppozíció a csillagászatban szembenállást jelent, mégpedig olyan módon, hogy a Földről nézve szemben áll egymással a Nap és egy másik bolygó vagy egy aszteroidaövbeli kisbolygó. Ekkor kiváló alkalom nyílik az adott kisbolygó megfigyelésére, hiszen pályája során viszonylag közel kerül hozzánk, így fényesebbnek látjuk, mint pályájának egy távolabbi pontján.

Október 17-e: Ezúttal a 9,3 magnitúdós látszó fényességű (19) Fortuna kerül szembenállásba délután 14:28-kor. Ezen az éjszakán érdemes lehet megfigyelni ezt a kis égitestet a Halak csillagképben. Másnap éjfél után, fél egy táján delel 52 fok magasan, viszont a tőle 7 fokra tartózkodó közel telehold miatt nagyon nehéz lesz távcsőben megtalálni, a távcsövön kívül némi szerencsére is szükség lesz hozzá.

Október 22-e: Ezúttal egy, az előzőeknél valamelyest halványabb, 10,5 magnitúdós kisbolygó, mégpedig a (10) Hygiea éri el az oppozíciós helyzetét, szintén a Halak csillagképben 5:07-kor. Hajnali 00:22-kor delel 59 fok magasan az égbolton, ebben az esetben kihívást jelenthet az égitest halványsága, így a megfigyeléshez a távcső mellett szükséges lesz némi észlelési tapasztalat is. Viszont kárpótolhat bennünket az a lehetőség, hogy 44’-re láthatjuk majd tőle jobbra a Messier 74 jelű galaxist, akár egy látómezőben egy kis nagyítású távcsőben! A Holdnak még mindig jelentős, 75%-os a fázisa, de egészséges távolságban, pont 90 fokra helyezkedik el az égi párostól, és talán így kevésbé fog minket hátráltatni az égi páros megpillantásában.

Október 27-e: Végül, de nem utolsósorban egy kevésbé ismert kisbolygó, mégpedig az (1036) Ganymede éri el a szembenállást 18:07-kor (nem összetévesztendő a Jupiter Ganymedes nevű holdjával!). A kisbolygó a Pegazus csillagképben lesz majd, az este folyamán pedig 9,2 magnitúdósnak fog látszani. Több szinten szokatlan lesz az oppozíciója: igen korán – a „szokásos szembenálló kisbolygókhoz képest” –, 21:38-kor delel, és azért látszik ennyire fényesnek,, mert a kisbolygók többségéhez képest jóval közelebb kerül a Földhöz.

Október 17-e: Szuperhold

Egész éjjel megfigyelhető telihold, amelynek látszó mérete a szokásosnál nagyobb a Földhöz való közelség miatt, ez lesz a 2024-es év legnagyobb teleholdja. Eközben a Hold a Halak csillagképből a Kos csillagképbe tart az éjszaka folyamán.

Azt a jelenséget, amikor a telihold éppen egybeesik azzal az időponttal, amikor a Hold a legközelebb tartózkodik a bolygónkhoz, nevezi a köznyelv szuperholdnak (a csillagászok nem használják ezt a kifejezést). Idén először augusztus 19-én fordult elő, és ahogy a szeptemberi, az októberi és novemberi telihold szintén nagyobb és fényesebb lesz az előzetes számítások szerint.

Október 19-e: Fiastyúk-fedés

A hónap második felében szintén látványos égi jelenségeknek lehetünk tanúi. Ezek közül kiemelendő a Bika csillagkép jellegzetes, szabad szemmel is megfigyelhető nyílthalmazának, a Fiastyúknak súroló fedése. A hetes csillagfogatot már navigációs szürkület bekövetkezte után érdemes nyomon követni, 21:49-kor kerül a 92%-os fázisú Hold közelségébe, amelyet mindenképpen érdemes megfigyelni. Bár mind a Hold, mind a Fiastyúk jól látszik szabad szemmel, a halmaz pereméhez tartozó csillagok fedésének élményét távcsöves vagy binokuláros észleléssel tehetjük teljessé.

Október 21-e: az Orionidák meteorraj maximuma

Sokan hallottak a nyári Perseidák meteorrajról, amelynek maximuma augusztus 12-hez közeli időpontra tehető, kevesebben ismerik azonban a néha hasonlóan látványos Orionidákat. Ez a meteorraj októberben érkezik, és a 20-ról 21-re virradó éjjelén éri el maximumát. Ekkor akár 20 hullócsillagot is megfigyelhetünk óránként az egész égbolton, így az egyre hűvösödő őszi éjszakák ellenére megéri kimenni a szabadba azoknak, akik szeretik a hullócsillagok vékony fénycsíkjának múlékony gyönyörűségét. A megfigyelés szépségét egy kicsit árnyalja az, hogy a Hold hajnalban 83%-os körüli fázisban pompázik majd az égbolton, így a halványabb hullócsillagokat fényével elrejtheti szemünk elől.

Október 23-a: háromszög az égen

Aki az utóbbi hónapokban megfigyelte az égbolt jellegzetesen szép együttállásait, bizonyára jól ismeri már az Ikrek csillagképet és annak Pollux nevű csillagát. Október 23-án a Pollux ismét főszerepet kap, ugyanis közelébe ér majd a Mars, illetve a félhold is. A három égitest egy szépséges háromszögalakzatot alkot majd az éjszakai égbolton keleti irányban, mégpedig este 23:30-kor. Aki szeret későn lefeküdni, villanyoltás előtt érdemes megkeresnie a fényes, szabad szemes triót az égbolton.

Október 25-e a Jupiter és a 109 Tau együttállása, 26-án pedig a Vénusz és az Antares együttállása

Október 26-án különösen érdekes lesz az esti égbolt, így derült idő esetén kihagyhatatlan élményeknek lehetünk tanúi. Elsőként a Vénusz fényes „esthajnalcsillaga” a Skorpió legyezőjének közepén díszelgő Antares közelébe ér este 18:14-kor a polgári szürkület végére. A két égitest távolsága 3 fok lesz, a megfigyelést azonban nehezíti a délnyugati horizonthoz való közelség: a Vénusz 6,5 fokos magasságban virít majd, az Antares azonban 3,5 fokkal lesz csak a horizont felett. A megfigyeléshez épp ezért fontos, hogy olyan helyet válasszunk, ahonnan megfelelően látszik a horizont. Egy kézi látcső segítség lehet az égi páros biztos megpillantásához.

Ennél egy kicsit magasabban látszik majd előző nap, 25-én hajnalban 02:11-kor a Jupiter és az 5 magnitúdós látszó fényességű 109 Tau, vagy másik nevén n Tau nagyon közeli együttállása, mégpedig a horizont felett 58 fokkal. A két égitest mindössze 17,3'-re lesz egymástól, így gyönyörű látványt nyújtanak majd egy binokulárral nézve. Ugyanekkor érdemes megfigyelni közelebbről a Jupitert, ugyanis ezen a napon mind a négy Galilei-holdja remekül látszik majd.

Október 29-e: egy vonalban a Mars, a Pollux és a Castor

Aki október 23-án megfigyelte a Mars, a Pollux és a Hold hármasát, annak különösen érdekes lehet október 29-én a Mars, és az Ikrek csillagkép két legfényesebb csillagának a Polluxnak és a Castornak a megfigyelése. A három égitest ugyanis egy egyenesen helyezkedik majd el az égbolton este 23:00-kor a keleti látóhatár felett 5-15 fokkal.

Október 31-e: Spica-fedés

Az októberi hónap egy nagyon látványos csillagfedéssel zárul: ekkor a Hold 31 óra 38 perces sarlója mögül kibukkan ugyanis a Szűz csillagkép legfényesebb csillaga, a Spica. A megfigyelés kihívásokkal lesz teli, ugyanis mindez a horizont felett 2 fokos magasságban fog megtörténni hajnali 6:33-kor. A Hold sarlójának megkeresése sem olyan egyszerű feladat ekkor, mint amilyennek látszik, hiszen amellett, hogy nagyon közel lesz a keleti horizonthoz, a hajnali égbolton nehéz lesz észrevenni papírvékonyságú C-alakját. A Spica csillag ennek az 1%-os sarlónak a sötét oldalán fog kilépni hajnalban. A megfigyeléshez mindenképpen érdemes binokulárt használni.