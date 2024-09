Igazi ritkaságokat küld kalapács alá az Oasis: horror pénzért árulják a brit sztárzenekar cuccait

Az Oasis zenekar számos emléktárgya kerül hamarosan árverésre, köztük Noel Gallagher pszichedelikus festésű golfkocsija és Liam Gallagher tamburája is. Az online árverésen több mint 60 tételt kínálnak majd eladásra, melyek között megtalálható Noel 18 gitárja és a zenekar legnagyobb slágereinek kézzel írt dalszövegei is - jelentette a Sky News.

Az árverés egyik legértékesebb tétele várhatóan Noel egyedi Silver Sparkle Gibson Les Paul Florentine gitárja lesz, melyet a zenész "a világ legjobbjának" nevezett. A hangszer becsült értéke 200 000 és 400 000 font (átszámítva mintegy 90-180 millió forint) között mozog.

A kézzel írt dalszövegek közül a Wonderwall 4000-8000 fontért, míg a Supersonic és Live Forever dalszövegeket tartalmazó szett - melyet mindkét Gallagher testvér dedikált - 3000-6000 fontért kelhet el. Az árverés különleges darabja lesz még egy pszichedelikus festésű golfbogárkocsi, melyet Noel akkori felesége, Meg Matthews kapott ajándékba az 1990-es évek végén. A jármű festése és stílusa John Lennon híres Rolls Royce Phantom V limuzinjának stílusát idézi. Várhatóan 5000-10 000 font közötti áron találhat új gazdára.

Mark Hochman, a Propstore zenei specialistája így nyilatkozott az árverésről: "Ez az aukció egyedülálló lehetőséget biztosít az embereknek, hogy kapcsolatba kerüljenek az Oasis örökségével, és alig várjuk, hogy ezek az ikonikus tárgyak új gyűjtemények részévé váljanak, amelyek éveken át ünneplik majd őket."

Az árverésre bocsátott tárgyak megtekinthetők lesznek a Together We'll Fly kiállításon a londoni Cumberland Hotelben október 18. és 20. között. Az esemény bevételével a Teenage Cancer Trustot támogatják.

Az Oasis nemrégiben jelentette be, hogy másfél évtized (mosoly)szünet után újra összeállnak, és a jegyeket már árulni is kezdték a visszatérő turnéra. Erről a Pénzcentrum is többször írt: