Kemény, ami kiderült a párizsi éremtáblázatról: még a végeredménynél is jobban szerepelt Magyarország?

A párizsi olimpia számos kiemelkedő magyar sportteljesítménynek adott otthont, amelyek ismételten bebizonyították a hazai sportolók világviszonylatban is figyelemre méltó képességeit. Az elért eredmények különösen értékesek, ha figyelembe vesszük a megváltozott versenykörülményeket és az egyre bővülő nemzetközi mezőnyt.

A magyar sportolók teljesítménye a párizsi olimpián több szempontból is kiemelkedő volt. A magyar küldöttség hat arany-, hét ezüst- és hat bronzéremmel az éremtáblázat 14. helyén zárta a versenyt. Ez az eredmény különösen figyelemre méltó, ha figyelembe vesszük, hogy ennél kevesebb aranyérmet a második világháború óta rendezett húsz olimpián csak három alkalommal sikerült szerezni: 2008-ban Pekingben, 1976-ban Montrealban és az 1984-es Los Angeles-i játékokon, amelyeket Magyarország bojkottált - írja a G7.

A 14. helyezésnél is csak kétszer végeztek hátrébb az olimpiai nemzetek rangsorában: a már említett pekingi játékokon és három éve Tokióban. A 2021-ben rendezett tokiói olimpián eggyel több érmet szereztek, mint most Párizsban; akkor is hat aranyat gyűjtöttek, de bronzból hét érmet hoztak haza. Bár lassabban indult be az éremtermés, Magyarországnak július végén már annyi olimpiai érme volt, mint amennyivel Szlovénia, Argentína, Egyiptom vagy Indonézia zárta az egész olimpiát. Háromszor annyi érmet szereztünk, mint Szlovákia.

A korábbi eredmények magasra tették a mércét a magyar közvélemény számára. Az olimpia azonban rengeteget változott azóta, amikor a hazai sportolók tucatszámra hozták haza az érmeket és rendre az első tízben végeztek az éremtáblázaton. Míg korábban jellemzően 60-100 ország sportolói vettek részt a nyári játékokon, addig az előző hat olimpián már több mint kétszáz nemzet képviseltette magát. Az éremszerzési lehetőségek száma is nőtt; korábban 150-200 versenyszám volt, míg Tokióban és Párizsban már több mint háromszáz versenyszámban hirdettek győztest. Az új sportágak azonban nem feltétlenül kedveznek Magyarországnak. Például Márton Viviána taekwondóban szerzett aranya egy viszonylag új sportágban született.

Az elmúlt nyolcvan évben Magyarország összes olimpiai érmének több mint felét úszók, vívók és kajak-kenusok szerezték. A rendszerváltás óta ez az arány még nagyobb: bő kétharmaduk ezekből a sportágakból származik. Ha ezek közül valamelyik szakág gyengébben teljesít, nehezebb elérni a korábbi eredményeket. Például Pekingben sem sikerült jól szerepelniük ezeknek a sportágaknak.

Az olimpiai negyedik helyezések különösen jól mutatták meg, milyen kicsi különbségek dönthetnek egy-egy helyezésről vagy éremről. Tokióban tíz negyedik helyet gyűjtöttek magyar sportolók; Párizsban kilencet.

Magyarország mindig is felülteljesített olimpiákon népességéhez vagy gazdasági erejéhez képest. Lakosságarányosan továbbra is kiemelkedően teljesítenek magyar sportolók mindenféle nemzetközi összevetésben. Összességében tehát kimagasló eredményt értek el magyar sportolók Párizsban annak ellenére is, hogy sok esetben nagyon kevéssel maradtak le még jobb helyezésekről vagy érmekről.

